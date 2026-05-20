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Boiadeira no São João: veja onde Ana Castela vai cantar na Bahia

Cantora passa por duas cidades baianas durante os festejos juninos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 22:51

Ana Castela
Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

A menos de um mês para os tradicionais festejos de São João, ao menos duas prefeituras baianas anunciaram a cantora Ana Castela como uma das atrações musicais da festa.

Em sua primeira parada no São João da Bahia, a “boiadeira” se apresenta na cidade de Irecê, no centro-norte baiano. O show acontece no dia 20 de junho. Além de Ana Castela, também sobem ao palco, no mesmo dia, Michel Teló, Klessinha, Victor Fernandes e artistas locais.

Ana Castela

Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Novo visual de Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Ana Castela por Reprodução/Instagram

Na segunda parada, Ana Castela canta em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, no dia 21 de junho. Na mesma noite, também se apresentam Calcinha Preta, Fulô de Mandacaru, Michele Andrade e o grupo Sarapatel com Pimenta.

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