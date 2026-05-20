FESTA TRADICIONAL

Boiadeira no São João: veja onde Ana Castela vai cantar na Bahia

Cantora passa por duas cidades baianas durante os festejos juninos

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 22:51

Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

A menos de um mês para os tradicionais festejos de São João, ao menos duas prefeituras baianas anunciaram a cantora Ana Castela como uma das atrações musicais da festa.

Em sua primeira parada no São João da Bahia, a “boiadeira” se apresenta na cidade de Irecê, no centro-norte baiano. O show acontece no dia 20 de junho. Além de Ana Castela, também sobem ao palco, no mesmo dia, Michel Teló, Klessinha, Victor Fernandes e artistas locais.

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