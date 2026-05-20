SORTE GRANDE!

Aposta da Bahia fatura prêmio de mais de R$ 3 milhões na Lotofácil; veja resultado

Prêmio principal da noite será dividido com mais uma aposta

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 23:13

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Um apostador baiano tirou a sorte grande e vai dormir com uma grana extra na noite desta quarta-feira (20) após faturar mais de R$ 3 milhões no concurso nº 3690 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total, de R$ 7 milhões, será dividido com mais um bilhete registrado em São Paulo (SP).

O bilhete baiano foi registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa, na cidade de Santa Maria da Vitória, no extremo oeste baiano. A aposta simples possuía 15 números marcados e custou o valor mínimo de R$ 3,50. O vencedor levou o montante de R$3.110.244,72.

Os números sorteados foram: 02-05-06-07-08-09-12-15-18-19-20-21-22-24-25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.