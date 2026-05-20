Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta da Bahia fatura prêmio de mais de R$ 3 milhões na Lotofácil; veja resultado

Prêmio principal da noite será dividido com mais uma aposta

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 23:13

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Um apostador baiano tirou a sorte grande e vai dormir com uma grana extra na noite desta quarta-feira (20) após faturar mais de R$ 3 milhões no concurso nº 3690 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total, de R$ 7 milhões, será dividido com mais um bilhete registrado em São Paulo (SP).

O bilhete baiano foi registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa, na cidade de Santa Maria da Vitória, no extremo oeste baiano. A aposta simples possuía 15 números marcados e custou o valor mínimo de R$ 3,50. O vencedor levou o montante de R$3.110.244,72.

Os números sorteados foram: 02-05-06-07-08-09-12-15-18-19-20-21-22-24-25.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Mais recentes

Imagem - Salvador ganha novo posto para emissão da nova carteira de identidade; veja local

Salvador ganha novo posto para emissão da nova carteira de identidade; veja local
Imagem - Greve de ônibus em Salvador: Justiça determina que pelo menos 60% da frota opere nesta sexta (22)

Greve de ônibus em Salvador: Justiça determina que pelo menos 60% da frota opere nesta sexta (22)
Imagem - Homem se passa por advogado em delegacia e acaba preso na Bahia

Homem se passa por advogado em delegacia e acaba preso na Bahia