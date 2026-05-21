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Ex-candidato a vereador é executado e encontrado morto em paraíso turístico da Bahia

Corpo de Edmundo Bento foi localizado em região isolada do distrito turístico

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:35

Edmundo foi candidato a vereador em 2020 e 2024
Edmundo foi candidato a vereador em 2020 e 2024 Crédito: Reprodução

O ex-candidato a vereador de Porto Seguro, Edmundo de Jesus Bento, 56 anos, foi encontrado morto dentro de um carro na terça-feira (19), em uma área afastada do centro de Trancoso, distrito turístico do município. O corpo da vítima apresentava marcas de tiros e indícios de execução.

Segundo informações policiais, o veículo onde Edmundo foi localizado pertencia ao irmão dele e havia sido emprestado antes do crime. O automóvel foi encontrado abandonado em uma região mais isolada do distrito, conhecido por atrair turistas de várias partes do país.

Edmundo foi candidato a vereador em 2020 e 2024

Edmundo foi candidato a vereador em 2020 e 2024 por Reprodução
Edmundo foi candidato a vereador em 2020 e 2024 por Reprodução
Edmundo foi candidato a vereador em 2020 e 2024 por Reprodução
Edmundo foi candidato a vereador em 2020 e 2024 por Reprodução
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Edmundo foi candidato a vereador em 2020 e 2024 por Reprodução

Além de ter disputado as eleições municipais de 2020 e 2024, Edmundo também trabalhava como eletricista e era bastante conhecido na região de Trancoso e em Itaporanga, município do qual saiu meses antes de acabar sendo morto.

Antes de ser morto, o ex-candidato teria recebido ameaças recentemente. Há câmeras de segurança nas proximidades do local onde o carro foi deixado, mas os equipamentos não estavam funcionando no momento do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta esclarecer a autoria e a motivação da execução.

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Tags:

Edmundo de Jesus Bento Ex-candidato A Vereador

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