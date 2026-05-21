CRIME

Ex-candidato a vereador é executado e encontrado morto em paraíso turístico da Bahia

Corpo de Edmundo Bento foi localizado em região isolada do distrito turístico

Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:35

Edmundo foi candidato a vereador em 2020 e 2024 Crédito: Reprodução

O ex-candidato a vereador de Porto Seguro, Edmundo de Jesus Bento, 56 anos, foi encontrado morto dentro de um carro na terça-feira (19), em uma área afastada do centro de Trancoso, distrito turístico do município. O corpo da vítima apresentava marcas de tiros e indícios de execução.

Segundo informações policiais, o veículo onde Edmundo foi localizado pertencia ao irmão dele e havia sido emprestado antes do crime. O automóvel foi encontrado abandonado em uma região mais isolada do distrito, conhecido por atrair turistas de várias partes do país.

Edmundo foi candidato a vereador em 2020 e 2024 1 de 4

Além de ter disputado as eleições municipais de 2020 e 2024, Edmundo também trabalhava como eletricista e era bastante conhecido na região de Trancoso e em Itaporanga, município do qual saiu meses antes de acabar sendo morto.