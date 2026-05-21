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Conheça a marca baiana de leite premium que virou febre nos supermercados do Brasil

Com estética “clean” e proposta premium, marca nasceu no interior da Bahia e hoje está em quase todo o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:00

Leitíssimo
Leitíssimo Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Ela conquistou os consumidores com sua estética “clean” e sabor leve. Os produtos da marca Leitíssimo passaram, nos últimos anos, a ganhar destaque nas prateleiras de supermercados em todo o Brasil. A história da empresa, no entanto, começou há mais de 25 anos, na pequena Jaborandi, no extremo oeste da Bahia, antes de conquistar o país. Hoje, a marca está presente em quase todos os estados brasileiros, com exceção apenas de Roraima e Tocantins.

“A famosa garrafa branca destaca-se dos concorrentes, comunicando ao consumidor que o produto em si também é diferente, nobre e de alta qualidade”, destaca a empresa.

Leitíssimo

Leitíssimo por Reprodução
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Quando desembarcaram no Brasil, vindos da Nova Zelândia, na virada do século, os fazendeiros David e Simon Wallace buscavam novos cruzamentos genéticos para o rebanho que já produzia leite em seu país de origem. Em solo brasileiro, pai e filho encontraram mais do que genética de qualidade: encontraram as condições ideais para implementar uma nova fazenda.

Após percorrer mais de 150 mil quilômetros em busca do local ideal para a criação dos animais, Simon chegou, em 2002, à cidade de Jaborandi, que hoje tem cerca de 9,6 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Toda a estrutura da fazenda, incluindo estradas e linhas de transmissão de energia, precisou ser construída do zero para viabilizar a operação.

A primeira grande venda da Leitíssimo, além da distribuição local na vizinha Mambaí, em Goiás, ocorreu em 2004, quando cerca de 800 litros de leite foram comercializados para uma produtora de laticínios. A partir daí, novos horizontes se abriram para a companhia.

Com o crescimento da produção, a fazenda passou a se estruturar como uma pequena vila. Trabalhadores das ordenhas passaram a morar no local, em casas com sistema de energia solar. Em 2007, já eram sete residências no entorno da propriedade. Três anos depois, em 2010, a fábrica de leite industrializado começou a operar. A primeira carga, com cerca de 26 mil garrafas de Leitíssimo Integral, saiu de Jaborandi com destino a Luís Eduardo Magalhães.

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Em 2013, a marca passou a adotar embalagens no formato sachê, reduzindo em até 75% o uso de plástico e reforçando a proposta de sustentabilidade. No mesmo ano, foram lançados o Leitíssimo Desnatado e o Leitíssimo Creme de Leite, ampliando o portfólio com versões de 1 litro e 200 gramas.

Nos anos seguintes, a empresa consolidou sua presença no mercado nacional, apostando em um modelo de produção verticalizado, no qual todo o processo, da ordenha ao envase, é realizado na própria fazenda, garantindo padronização e rastreabilidade, um dos principais diferenciais da marca.

Atualmente, o Leitíssimo se posiciona como um produto premium no mercado brasileiro, com forte apelo entre consumidores que buscam alimentos mais naturais, com menor nível de processamento e origem controlada. Mesmo com a expansão nacional, a marca mantém suas raízes no interior da Bahia, de onde sai toda a produção.

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