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Grupo suspeito de aplicar golpes de R$ 1,5 milhão em empréstimos fraudulentos é alvo de operação na Bahia

Principal suspeita foi encontrada em Juazeiro enquanto aguardava abertura de agência bancária

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:43

Operação Credinimigo foi deflagrada nesta quarta-feira (20) em Senhor do Bonfim Crédito: Polícia Civil

Mais de 100 pessoas teriam sido vítimas de um esquema criminoso que usava microcréditos fraudulentos para desviar dinheiro por meio de contas abertas em nome de “laranjas” na Bahia. O grupo é investigado por causar um prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão e foi alvo da Operação Credinimigo, deflagrada nesta quarta-feira (20), em Senhor do Bonfim.

Cinco suspeitos foram presos durante a ação. Segundo as investigações, a organização utilizava acessos privilegiados ao sistema de concessão de crédito de uma empresa correspondente bancária para burlar regras e solicitar empréstimos em nome de terceiros sem autorização das vítimas.

Os valores liberados eram depositados em contas criadas de maneira fraudulenta e depois transferidos para outras contas bancárias ligadas ao grupo. A fraude envolvia a modalidade de microcrédito conhecida como “Crediamigo”, oferecida por instituição bancária estatal.

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De acordo com a polícia, uma das investigadas apontadas como liderança do esquema tinha autorização e acesso ao sistema responsável pela análise de clientes e aprovação dos créditos. Já os demais suspeitos atuavam na captação de pessoas e na simulação de contratos de empréstimos.

A principal suspeita foi localizada em Juazeiro, no norte da Bahia, enquanto aguardava a abertura de uma agência bancária para realizar novas movimentações financeiras. Outra investigada foi encontrada em Petrolina, no interior de Pernambuco. Os demais alvos foram presos em Senhor do Bonfim.

Além das prisões, a operação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, foram apreendidos seis celulares, uma motocicleta avaliada em R$ 30 mil e um imóvel estimado em R$ 500 mil, que teve bloqueio judicial determinado.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Após o cumprimento dos mandados, os suspeitos foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Operação Credinimigo foi realizada por equipes da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (19ª Coorpin/Senhor do Bonfim), da Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Centro Norte).

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