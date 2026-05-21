Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frente fria avança e provoca temporais, raios e instabilidade na Bahia

Mudança no tempo deve intensificar as chuvas entre quinta-feira (21) e o fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:28

Frente fria provoca temporais e chuva forte avança pelo Brasil
Frente fria provoca temporais e chuva forte avança pelo Brasil Crédito: Shutterstock

O avanço de uma frente fria pelo oceano deve provocar temporais, raios e aumentar a instabilidade no extremo sul da Bahia nos próximos dias. Segundo a Climatempo, a mudança no tempo começa a ganhar força a partir desta quinta-feira (21), com previsão de chuva mais intensa em cidades da faixa litorânea da região.

Ao longo da semana, o sistema já provocou chuva frequente e volumes expressivos em áreas do Sudeste do país, principalmente entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com o deslocamento da frente fria, as instabilidades passam a se concentrar sobre o Espírito Santo, o leste mineiro e o extremo sul baiano. A combinação entre circulação marítima e elevada umidade deve favorecer pancadas de chuva em vários momentos do dia.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Segundo a previsão, o extremo sul da Bahia entra em atenção para episódios de chuva forte, com possibilidade de temporais isolados, descargas elétricas, altos volumes acumulados em curto período e transtornos pontuais em áreas vulneráveis.

Além da chuva, o aumento da nebulosidade também deve provocar queda nas temperaturas, especialmente nas cidades próximas ao litoral baiano.

Leia mais

Imagem - Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Imagem - Mudança em linhas na Estação da Lapa começam nesta quinta (21)

Mudança em linhas na Estação da Lapa começam nesta quinta (21)

Imagem - Salários de até R$ 4,6 mil: Salvador tem 263 vagas de emprego imediato nesta quinta (21)

Salários de até R$ 4,6 mil: Salvador tem 263 vagas de emprego imediato nesta quinta (21)

Tags:

Frio

Mais recentes

Imagem - Mais de 400 mil baianos receberão a restituição no primeiro lote; saiba quem são

Mais de 400 mil baianos receberão a restituição no primeiro lote; saiba quem são
Imagem - Salvador ganha novo posto para emissão da nova carteira de identidade; veja local

Salvador ganha novo posto para emissão da nova carteira de identidade; veja local
Imagem - Greve de ônibus em Salvador: Justiça determina que pelo menos 60% da frota opere nesta sexta (22)

Greve de ônibus em Salvador: Justiça determina que pelo menos 60% da frota opere nesta sexta (22)