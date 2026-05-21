CHUVA FORTE

Frente fria avança e provoca temporais, raios e instabilidade na Bahia

Mudança no tempo deve intensificar as chuvas entre quinta-feira (21) e o fim de semana

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:28

Frente fria provoca temporais e chuva forte avança pelo Brasil Crédito: Shutterstock

O avanço de uma frente fria pelo oceano deve provocar temporais, raios e aumentar a instabilidade no extremo sul da Bahia nos próximos dias. Segundo a Climatempo, a mudança no tempo começa a ganhar força a partir desta quinta-feira (21), com previsão de chuva mais intensa em cidades da faixa litorânea da região.

Ao longo da semana, o sistema já provocou chuva frequente e volumes expressivos em áreas do Sudeste do país, principalmente entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com o deslocamento da frente fria, as instabilidades passam a se concentrar sobre o Espírito Santo, o leste mineiro e o extremo sul baiano. A combinação entre circulação marítima e elevada umidade deve favorecer pancadas de chuva em vários momentos do dia.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Segundo a previsão, o extremo sul da Bahia entra em atenção para episódios de chuva forte, com possibilidade de temporais isolados, descargas elétricas, altos volumes acumulados em curto período e transtornos pontuais em áreas vulneráveis.