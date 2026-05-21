Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

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Esther Morais
Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:48
A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante uma operação contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Também há mandado de prisão contra Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola. Ele é apontado como chefe da facção e já está preso.
A Operação Vênix é realizada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil e mira outros investigados. São eles: o irmão de Marcola, Alejandro Camacho, e os sobrinhos Paloma Sanches Herbas Camacho e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho.
Deolane Bezerra
Ao todo, são cumpridos seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão.
Conforme a investigação, o esquema de lavagem de dinheiro envolve uma empresa de transporte de cargas. O nome de Deolane chegou a ser incluído na lista da Interpol, já que ela estava na Itália nesta semana, mas a influenciadora retornou ao Brasil na quarta-feira (20).
O “número 1” do PCC em Salvador
Ela já havia sido presa em 2024, acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco. A ação foi desencadeada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar.