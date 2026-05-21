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Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Também há mandado de prisão contra Marcola, chefe da organização

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:48

Deolane e o filho são acionados na Justiça por suposta fraude ligada a jogos on-line
Deolane já foi acionada na Justiça por suposta fraude ligada a jogos on-line Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante uma operação contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Também há mandado de prisão contra Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola. Ele é apontado como chefe da facção e já está preso.

A Operação Vênix é realizada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil e mira outros investigados. São eles: o irmão de Marcola, Alejandro Camacho, e os sobrinhos Paloma Sanches Herbas Camacho e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho.

Deolane Bezerra

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Deolane Bezerra e filha por Reprodução
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Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
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Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram

Ao todo, são cumpridos seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão.

Conforme a investigação, o esquema de lavagem de dinheiro envolve uma empresa de transporte de cargas. O nome de Deolane chegou a ser incluído na lista da Interpol, já que ela estava na Itália nesta semana, mas a influenciadora retornou ao Brasil na quarta-feira (20).

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Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
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PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
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Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
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Ela já havia sido presa em 2024, acusada de criar um site de apostas para lavar dinheiro de jogos ilegais, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco. A ação foi desencadeada contra uma quadrilha suspeita de movimentar cerca de R$ 3 bilhões em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a jogos de azar.

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