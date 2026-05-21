FACÇÃO CRIMINOSA

Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Também há mandado de prisão contra Marcola, chefe da organização

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:48

Deolane já foi acionada na Justiça por suposta fraude ligada a jogos on-line Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante uma operação contra lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Também há mandado de prisão contra Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola. Ele é apontado como chefe da facção e já está preso.

A Operação Vênix é realizada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil e mira outros investigados. São eles: o irmão de Marcola, Alejandro Camacho, e os sobrinhos Paloma Sanches Herbas Camacho e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho.

Deolane Bezerra 1 de 25

Ao todo, são cumpridos seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão.

Conforme a investigação, o esquema de lavagem de dinheiro envolve uma empresa de transporte de cargas. O nome de Deolane chegou a ser incluído na lista da Interpol, já que ela estava na Itália nesta semana, mas a influenciadora retornou ao Brasil na quarta-feira (20).

O “número 1” do PCC em Salvador 1 de 80