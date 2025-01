DEU RUIM

Bancos não aceitam mais Deolane Bezerra como cliente; saiba motivo

Influenciadora foi presa e investigada por envolvimento com lavagem de dinheiro

Após ser alvo de investigações policiais por conta do ‘Jogo do Tigrinho’, a ex-Fazendeira Deolane Bezerra relatou em live que não consegue mais reativar suas contas bancárias e fazer movimentações financeiras. Segundo ela, as instituições bancárias não permitem mais que ela volte à ativa depois de ser presa e ser investigada pela Operação Integration.