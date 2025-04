comida

Sal verde Crédito: Imagem: Cora Mueller | Shutterstock

Quem tem pressão alta — ou não quer a ter no futuro — precisa redobrar os cuidados com a alimentação, pois é um dos principais fatores de aumento da pressão arterial. Essa é uma doença silenciosa e, quando não controlada da maneira correta, pode evoluir e provocar problemas de saúde graves, como insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC). >

Veja, a seguir, 7 receitas com pouco sal para quem tem pressão alta! >

Sal verde

Pode ser usado em qualquer receita >

Ingredientes

1 colher de sopa de alecrim desidratado

1 colher de sopa de manjericão desidratado

1 colher de sopa de orégano desidratado

1 colher de sopa de salsinha desidratada

1 colher de sopa de gersal (mistura de gergelim integral tostado e sal marinho, encontrado em lojas de produtos naturais) >

Modo de preparo

No liquidificador, bata o alecrim, o manjericão, o orégano, a salsinha e o gersal. Guarde em um recipiente seco. >

Medalhão grelhado ao molho

Ingredientes

4 medalhões de filé-mignon

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

1/2 xícara de chá de estragão picado

4 colheres de sopa de vinho tinto seco

1 colher de café de sal verde

4 ramos de alecrim

Noz-moscada em pó a gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os medalhões com a noz-moscada. Em uma frigideira antiaderente em fogo médio, coloque os medalhões e grelhe por 10 minutos, ou até dourar os dois lados. Retire do fogo e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola por 2 minutos. Adicione o estragão, o vinho e o sal verde e deixe no fogo até o volume reduzir pela metade. Retire do fogo, distribua os medalhões nos pratos e regue com o molho. Finalize com alecrim e sirva em seguida. >

Frango de panela

Ingredientes

4 coxas de frango com a sobrecoxa

4 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de vinho tinto seco

1 xícara de chá de água

1 colher de chá de gengibre picado

1 colher de sopa de tomilho picado

1 xícara de chá de cebola ralada >

Modo de preparo

Limpe a coxa com a sobrecoxa e retire a pele. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Em seguida, adicione o frango e mexa. Acrescente a água aos poucos até obter o caldo do frango. Adicione o vinho e o gengibre e cozinhe até que o frango fique macio. Desligue o fogo, salpique o tomilho e sirva em seguida. >

Tilápia com tomate-cereja Crédito: Imagem: Danila.Ge | Shutterstock

Tilápia com tomate-cereja

Ingredientes

4 filés de tilápia

400 g de tomate-cereja

Suco de 1 limão

Sal verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar >

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal verde, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Reserve. Cubra apenas o fundo de uma frigideira com água e leve ao fogo médio. Assim que começar a formar bolhas, adicione o tomate-cereja e cozinhe até começarem a murchar. Acrescente os filés de peixe e tampe a frigideira. Deixe-os no fogo até que estejam cozidos por completo. Adicione a outra metade do suco de limão e ferva por mais alguns minutos. Transfira para uma travessa e sirva em seguida. >

Sardinha ao forno

Ingredientes

2 batatas cortadas em rodelas grossas

2 tomates cortados em rodelas

8 sardinhas limpas

1/2 xícara de chá de azeite

Sal verde e rodelas de pepino a gosto

Água para cozinhar >

Modo de preparo

Em uma panela com água, cozinhe as batatas em fogo médio até ficarem macias. Em um refratário, disponha as sardinhas e as rodelas de batata e tomate. Tempere com sal verde e regue com o azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Depois, retire do forno, adicione as rodelas de pepino e sirva em seguida. >

Salmão marinado na laranja

Ingredientes

400 g de filé desalmão

5 pedaços de gengibre

4 dentes de alho amassados

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de manjericão picado

Azeite, sal verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o salmão, o gengibre e cubra com o suco de laranja. Tampe o recipiente e deixe na geladeira por 20 minutos. Depois, retire o salmão da geladeira e descarte o suco de laranja. Tempere o peixe com alho, manjericão, salsinha, cebolinha, sal verde, pimenta-do-reino e suco de limão. Coloque o salmão em uma forma, regue-o com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 40 minutos. Sirva em seguida. >

Berinjela recheada com quinoa Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

Berinjela recheada com quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 berinjela

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

Sal verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro para finalizar

Azeite para untar >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione a quinoa e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio. Junte a cebola e o alho e refogue por 2 minutos. Acrescente a quinoa e tempere com o sal verde e a pimenta-do-reino. Refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em água corrente, lave a berinjela e, com a ajuda de uma faca, corte no sentido do comprimento. Retire metade da polpa, recheie com a quinoa e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Finalize com o coentro e sirva em seguida. >

Salada de grão-de-bico com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 pepino cortado em cubos

1 tomate cortado em cubos

1 cenoura ralada

1/2 cebola-roxa picada

1/2 pimentão amarelo picado

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

Salsinha fresca e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo