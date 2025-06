variedades

5 tendências de unhas para o inverno

As apostas para a temporada trazem uma paleta sofisticada, efeitos estilosos e nail arts personalizados com mix de elementos

Publicado em 30 de junho de 2025 às 18:09

O inverno também traz tendências para as unhas Crédito: Imagem: Huan N. Phan | Shutterstock

A moda está sempre em sintonia com as estações do ano, refletindo as mudanças do clima e o espírito de cada período. No inverno, por exemplo, as tendências vão muito além das roupas e calçados: elas também influenciam o universo da beleza, incluindo as unhas. >

Segundo Eduarda Berkowitz, fundadora da esmalteria PALM Nail Bar, no Rio de Janeiro, as apostas para a temporada trazem uma paleta sofisticada, efeitos estilosos e nail arts personalizados com mix de elementos. >

Abaixo, a especialista destaca algumas tendências de unhas para o inverno. Confira! >

1. Tons terrosos

Os tons terrosos são elegantes, versáteis e a cara do inverno Crédito: Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar

Clássicos que nunca saem de moda, os tons terrosos são elegantes, versáteis e a cara do inverno. Assim como nas roupas, as unhas acompanham essa tendência com a aposta em cores como vinho, terracota, mostarda e mocha mousse, um marrom quente e aveludado, eleito a cor do ano pela Pantone. >

2. Efeito 3D

Unhas com efeito 3D tem se tornado cada vez mais populares Crédito: Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar

Destaque em designs elaborados, editoriais de moda, videoclipes e produções de tapete vermelho, o 3D nas unhas está se popularizando. “O efeito tem conquistado pessoas ‘comuns’, gente como a gente […]”, diz Eduarda Berkowitz. >

3. Efeito cromado

O efeito cromado está voltando com tudo para a temporada. Dessa vez, ele chega com uma nova proposta, aparecendo como complemento em muitas nail arts , e não mais como o elemento principal. “É como um detalhe que adiciona riqueza ao design como um todo, sem roubar a cena”, diz Eduarda Berkowitz. >

4. Pó sereia

O pó sereia oferece um brilho espelhado mais suave e delicado Crédito: Imagem: Divulgação | PALM Nail Bar

Brilho na medida certa! O pó sereia oferece um brilho espelhado mais suave e delicado, e pode ser aplicado sobre qualquer cor de esmalte. É com esse material que são reproduzidas as famosas “ glazed donut nails ”, unhas usadas por Hailey Bieber que viralizaram nas redes sociais e viraram febre no mundo. >

5. Blooming

Super em alta, o blooming é realizado exclusivamente com esmaltes em gel e utiliza uma técnica que faz o esmalte se espalhar sobre a unha , criando um efeito expansivo e esfumado em designs únicos e artísticos. >