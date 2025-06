PRA NÃO TER RISCO

Após circuito de vaias em festas juninas, Jerônimo é orientado a evitar público em Ipiaú e se irrita

Governador esteve na cidade para participar do São Pedro no camarote da prefeita Laryssa Dias (PP)

Pombo Correio

Publicado em 29 de junho de 2025 às 16:14

Jerônimo Rodrigues foi vaiado em quatro cidades diferentes durante os festejos juninos Crédito: Marina Silva/CORREIO

Após ser vaiado em quatro cidades diferentes durante os festejos juninos, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi orientado a evitar presença em público na madrugada deste domingo (29) no São Pedro de Ipiaú. Segundo interlocutores que acompanharam a agenda do petista na cidade do sul do Estado, aliados de Jerônimo disseram a ele que havia um grande risco de novas vaias. >

Jerônimo participava do São Pedro no camarote da prefeita Laryssa Dias (PP). Ele desejava ir ao palco do evento para saudar o público, quando aliados do governador na cidade dissuadiram o petista da idade para evitar alguma situação constrangedora. Com isso, o governador evitou a presença e saiu de Ipiaú irritado com a situação e com a divulgação das notícias sobre as vaias que ele recebeu durante os festejos pelo interior da Bahia. >

O caso mais recente aconteceu justamente no sul da Bahia, em Itabuna, onde Jerônimo participou do Itapedro, tradicional evento de São Pedro na cidade. O governador foi vaiado quando subiu no palco da festa, conforme imagens que circulam nas redes sociais. >

Jerônimo chegou a emitir uma nota negando as vaias a ele e classificando a informação como falsa. De acordo com o pronunciamento, no momento da filmagem Jerônimo não estava no palco e a manifestação do público foi motivada pelo atraso da dupla sertaneja Henrique e Juliano, uma das atrações da noite.>

Antes, o petista já havia sido vaiado pelo público em Livramento de Nossa Senhora, no último dia 21, quando ele foi citado por uma banda que se apresentava nos festejos juninos da cidade. No momento, ele acompanhava a atração próximo ao palco. >

Em seguida, no dia 22, as vaias foram registradas em Mucugê, quando o governador caminhava nas ruas da cidade ao lado de aliados. Manifestações também ocorreram em Jequié na última terça-feira (24), quando subiu ao palco. >

As situações, segundo fontes governistas, fizeram Jerônimo evitar presença em público também em Cruz das Almas, onde ele foi para participar do tradicional São João do município do Recôncavo baiano. Ele foi à cidade, visitou o prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos) e outras lideranças, mas não subiu no palco. >