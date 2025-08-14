OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Inscrições estão abertas até o dia 13 de setembro

Wendel de Novais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:30

Prefeitura de Congo Crédito: Reprodução

O concurso da Prefeitura de Congo, no interior da Paraíba, teve edital publicado com 32 vagas e remuneração inicial que chega a R$ 12.000,00. As vagas são destinadas para diferentes níveis de escolaridade, com cargos que requisitam formações no ensino médio e superior, além de cursos técnicos.

As duas vagas de maior destaque são para a função de médico, que tem jornada de trabalho estabelecida em 30 horas semanais e salário inicial de R$ 12.000,00. No edital, a informação é que uma das vagas será destinada para a ampla concorrência e outra para Pessoa com Deficiência (PCD).

Salários foram divulgados em edital 1 de 6

Ainda no edital, foi informado que a Facet Concursos será responsável por organizar o certame. Para quem quiser concorrer, as inscrições vão de 13 de agosto a 13 de setembro de 2025 no site da banca. As taxas são de R$ 95 (nível médio/técnico) e R$ 115 (nível superior).