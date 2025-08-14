Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Inscrições estão abertas até o dia 13 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 11:30

Prefeitura de Congo Crédito: Reprodução

O concurso da Prefeitura de Congo, no interior da Paraíba, teve edital publicado com 32 vagas e remuneração inicial que chega a R$ 12.000,00. As vagas são destinadas para diferentes níveis de escolaridade, com cargos que requisitam formações no ensino médio e superior, além de cursos técnicos.

As duas vagas de maior destaque são para a função de médico, que tem jornada de trabalho estabelecida em 30 horas semanais e salário inicial de R$ 12.000,00. No edital, a informação é que uma das vagas será destinada para a ampla concorrência e outra para Pessoa com Deficiência (PCD).

Salários foram divulgados em edital

Salários, jornada de trabalho e detalhes da prova por Reprodução
Salários, jornada de trabalho e detalhes da prova por Reprodução
Salários, jornada de trabalho e detalhes da prova por Reprodução
Salários, jornada de trabalho e detalhes da prova por Reprodução
Salários, jornada de trabalho e detalhes da prova por Reprodução
Salários, jornada de trabalho e detalhes da prova por Reprodução
1 de 6
Salários, jornada de trabalho e detalhes da prova por Reprodução

Ainda no edital, foi informado que a Facet Concursos será responsável por organizar o certame. Para quem quiser concorrer, as inscrições vão de 13 de agosto a 13 de setembro de 2025 no site da banca. As taxas são de R$ 95 (nível médio/técnico) e R$ 115 (nível superior).

Já as etapas variam conforme o cargo, incluindo prova objetiva, prova de títulos e prova prática. A prova objetiva está marcada para 19 de outubro de 2025, e o resultado final será divulgado após a conclusão de todas as fases.

Leia mais

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Concurso para professores tem 52 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Concurso para professores tem 52 vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Imagem - Universidade abre concurso para professores com salários de até R$ 14 mil

Universidade abre concurso para professores com salários de até R$ 14 mil

Mais recentes

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
Imagem - Salários iniciais de R$ 13,5 mil: MP-SP abre inscrições para concurso público

Salários iniciais de R$ 13,5 mil: MP-SP abre inscrições para concurso público
Imagem - Emprego: Salvador tem 55 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta quinta (14)

Emprego: Salvador tem 55 vagas com salários de até R$ 3 mil nesta quinta (14)

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22