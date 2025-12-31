Acesse sua conta
Acordo para fornecimento de gás viabiliza retomada da Fafen

Unidade industrial no Polo de Camaçari atende demanda do agronegócio por insumos para a produção agrícola

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:08

Produção de fertilizantes deve ser retomada no mês de janeiro Crédito: Divulgação/Daniel Silva Ferreira

Nos preparativos finais para a retomada da produção em Camaçari, a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen-BA) voltará a produzir fertilizantes a partir de janeiro graças a um acordo firmado entre a Petrobras e a Bahiagás. Atualmente, a unidade está em processo de retomada, executando as etapas finais de manutenção. Em paralelo, foram iniciados os procedimentos de comissionamento de utilidades –nitrogênio, ar comprimido, água de refrigeração etc.

Para garantir o suprimento de gás natural, matéria prima para produção de amônia e ureia, e viabilizar a continuidade dessa retomada da produção, a Petrobras e a Bahiagás formalizaram um contrato para movimentação de gás canalizado para atender a fábrica. O acordo prevê o fornecimento de 1,2 milhão de m³/dia de gás, com vigência de cinco anos, estando disponível para abastecimento desde o último dia 15 de dezembro.

O diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Gavazza, destacou a importância estratégica da retomada das operações. “A reativação da Fafen-BA representa um movimento essencial para fortalecer a autonomia produtiva do Brasil no setor de fertilizantes. Para a Bahiagás, participar desse momento é motivo de orgulho e reafirma nosso compromisso em garantir segurança energética, competitividade industrial e desenvolvimento para a Bahia. Seguiremos trabalhando para levar energia para projetos que impulsionem a economia e gerem novas oportunidades para a sociedade”, afirmou.

A assinatura do contrato reforça o compromisso das duas empresas com a retomada da produção nacional de fertilizantes. “Estamos felizes em consolidar essa parceria com a Fafen-BA, um cliente estratégico para o país. É uma honra para a Bahiagás contribuir para a retomada das operações de um ator industrial tão importante para a Bahia e para o Brasil”, destacou a diretora Técnica Comercial da Companhia, Larisse Stelitano.

O gerente Executivo de Processamento de Gás Natural da Fafen-BA, Wagner Felício, salienta a importância da unidade no abastecimento do mercado nacional de fertilizantes. "A retomada da produção de fertilizantes na Fafen-BA contribuirá para a recuperação da produção nacional de insumos estratégicos para o agronegócio, incrementando o portfólio de produtos da Petrobras e viabilizando alternativa rentável para consumo do gás natural produzido no Brasil", avalia.

O gerente Geral da Fafen-BA, Frederico Costa, complementa, destacando a importância da parceria estratégica entre a Petrobras e a Bahiagas. "Estamos engajados na conclusão dos serviços para retorno à operação da nossa planta, e contamos com parceiros estratégicos, como a Bahiagás, para concretizar essa retomada, com foco em confiabilidade e segurança operacional", diz.

