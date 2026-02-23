PREVENÇÃO

Programa Amigos da Floresta reduz em mais de 75% incêndios florestais em áreas monitoradas

Sucesso da iniciativa, que abrange 44 municípios baianos, dá-se por meio da parceria com comunidades, poder público e uso de tecnologia

Donaldson Gomes

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 16:13

Entre 2017 e 2025, a média anual de áreas atingidas por incêndios reduziu cerca de 75,5% Crédito: Acervo Bracell

A atuação integrada entre comunidades locais, poder público e o uso de tecnologias avançadas tem sido decisiva para a prevenção e o combate aos incêndios florestais nas áreas monitoradas pela Bracell na Bahia. Por meio da brigada de incêndio, criada em 2016, e do Programa Amigos da Floresta, lançado no ano seguinte, a empresa consolidou um modelo de gestão que alia educação ambiental, engajamento social e inteligência operacional — com o uso de drones termais, câmeras térmicas e termo-higroanemômetro —, resultando em uma redução expressiva, superior a 75%, nas ocorrências de queimadas e nos impactos ambientais ao longo dos últimos anos.

A iniciativa abrange cerca de 44 municípios localizados no Litoral Norte, Agreste e Recôncavo baiano, totalizando aproximadamente 230 mil hectares, com 100% da área monitorada por sistemas de segurança patrimonial e prevenção ambiental da Bracell. O trabalho preventivo é focado em três pilares: parceria com o poder público para capacitação e fortalecimento das forças de segurança locais, uso de tecnologia na prevenção de incêndios e ação educativa de conscientização das comunidades.

Os resultados dessa estratégia integrada refletem-se nos indicadores ambientais. Entre 2017 e 2025, a média anual de áreas atingidas por incêndios reduziu cerca de 75,5% em relação a antes da criação da brigada florestal da empresa e consolidação do Programa Amigos da Floresta.

O coordenador de Segurança Patrimonial da Bracell na Bahia, Sergio Marcio Souza, explica que esse desempenho expressivo está diretamente relacionado ao engajamento das comunidades, à atuação preventiva contínua e ao uso de tecnologias de monitoramento e detecção precoce, que permitem respostas mais rápidas e seguras. “O modelo adotado pela Bracell reforça a importância da corresponsabilização social na proteção ambiental e consolida o Programa Amigos da Floresta como uma referência na prevenção de incêndios florestais”, salienta.

As ações contínuas nas comunidades compartilham informações sobre riscos de incêndios, práticas seguras, a importância das florestas e as consequências humanitárias provocadas pelo fogo. Com essa conscientização, o Amigos da Floresta fortalece ainda a vigilância comunitária, incentivando a comunicação precoce de riscos e focos de incêndio por meio do número de emergência da empresa (0800 284 4747) ou pelo WhatsApp (75) 9 9874-6095, além de estimular o diálogo permanente com as comunidades por meio do Comitê Comunitário de Segurança Florestal.

Em cenários climáticos cada vez mais extremos, como o fenômeno do “triplo 30” — caracterizado pela combinação de umidade relativa do ar abaixo de 30%, temperaturas acima de 30 °C e ventos superiores a 30 km/h —, o uso de tecnologias avançadas aliado à inteligência operacional torna-se decisivo para aumentar a eficácia, a segurança e a antecipação no enfrentamento dos incêndios florestais.

Josemar Santos, supervisor de Segurança Patrimonial da Bracell Bahia, pontua que, diante desse cenário, “o uso de ferramentas como drones e câmeras térmicas, adotadas pela empresa, permite a detecção precoce de focos de calor, o mapeamento de frentes de fogo e o direcionamento tático das equipes, reduzindo o tempo de resposta e os riscos de reignição”.

Ele destaca ainda que a Bracell utiliza o termo-higroanemômetro para auxiliar no monitoramento, fornecendo dados ambientais em tempo real que subsidiam decisões críticas para o combate e a segurança das equipes. “A integração dessas tecnologias com dados meteorológicos e históricos de ocorrências transforma o monitoramento em um elemento estratégico central da gestão moderna de incêndios florestais”, salienta.

Além da comunicação direta com a população, a brigada e o programa investem no fortalecimento das estruturas locais de resposta. Em parceria com o Governo do Estado, a Bracell apoiou capacitações estratégicas para forças de segurança, disponibilizando instrutores para a formação de 130 militares do Corpo de Bombeiros da Bahia no curso de busca e resgate em estruturas colapsadas, além de contribuir com a capacitação de 80 bombeiros no curso de progressão e resgate em cânions.

A empresa também participou da formação de 60 militares do Exército Brasileiro como brigadistas florestais e da integração com brigadas voluntárias locais, ampliando a capilaridade das ações de combate a incêndios.