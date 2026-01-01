PRÊMIO

Mega da Virada: quanto pagam quina e quadra com prêmio de R$ 1 bilhão?

Por não acumular, concurso especial pode elevar prêmios menores em sorteios bilionários

Wendel de Novais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 10:49

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil/Antônio Cruz

Com o prêmio histórico estimado em mais de R$ 1 bilhão na Mega da Virada 2025, cresce a curiosidade não apenas sobre o possível vencedor da bolada principal, mas também sobre quanto podem ganhar os apostadores que acertarem a quina (5 números) ou a quadra (4 números), que são faixas de premiação inferiores, porém relevantes, especialmente em um concurso especial que não acumula.

Ao contrário dos sorteios regulares da Mega-Sena, em que os prêmios se acumulam de um concurso para o outro, a Mega da Virada sempre distribui todo o montante arrecadado entre os acertadores. Isso significa que, se ninguém fechar as seis dezenas, o valor destinado à sena é redistribuído entre os ganhadores da quina.

Se ainda assim não houver vencedores, o montante segue para a quadra e assim por diante, o que tende a elevar os valores pagos nas faixas secundárias em um ano bilionário.

Histórico

Em 2024, por exemplo, no concurso especial que pagou o maior prêmio até então, 2.201 apostas acertaram a quina e cada uma arrecadou R$ 65.895,79. Já 190.779 bilhetes que fecharam a quadra receberam R$ 1.086,04 cada — valores bem superiores aos pagos normalmente em sorteios regulares da Mega-Sena. CNN Brasil

Como a Mega da Virada concentra boa parte da arrecadação no prêmio principal e não acumula, os valores nas faixas seguintes podem subir consideravelmente em concursos como o de 2025, quando o prêmio ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão — o maior da história das loterias no Brasil