PROBLEMA OPERACIONAL

Fila virtual para ver resultado trava site da Caixa após sorteio da Mega da Virada

Alta procura para conferir resultado cria espera superior a 10 minutos no portal do banco

Wendel de Novais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12:05

Fila virtual para conferir resultado Crédito: Site da Mega da Virada

O site da Caixa Econômica Federal apresentou instabilidade e registra uma fila virtual de até 20 minutos para apostadores que tentam acessar o resultado da Mega da Virada, sorteada nesta quinta-feira (1º). O concurso especial tem um prêmio histórico de R$ 1,091 bilhão, o maior já registrado nas loterias brasileiras.

Ao acessar a página da Mega da Virada, usuários se deparam com uma sala de espera digital. No portal, a Caixa também manteve um aviso explicando o adiamento do sorteio, que estava previsto inicialmente para a noite de quarta-feira (31), mas foi postergado devido a problemas técnicos.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

O sorteio foi realizado sem intercorrências na manhã desta quinta-feira. As máquinas começaram a operar por volta das 10h, e a Mega da Virada foi a última extração do dia, ocorrendo aproximadamente às 10h50. As dezenas sorteadas foram divulgadas logo em seguida pelo banco.

O resgate do prêmio poderá ser feito a partir de segunda-feira (5), quando as lotéricas e agências da Caixa retomam o atendimento após o feriado. Até o momento, o banco ainda não informou quantas apostas foram premiadas nem as cidades onde os bilhetes vencedores foram registrados.