Dezena 13 é sorteada na Mega da Virada pela primeira vez; veja quais números nunca saíram

Lista de dezenas que nunca apareceram no sorteio especial agora tem oito números

Wendel de Novais

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 11:48

Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

A Mega da Virada 2025, sorteada nesta quinta-feira (1º), entrou para a história ao distribuir o maior prêmio já registrado nas loterias brasileiras: R$ 1,09 bilhão. Com a expectativa elevada, muitos apostadores recorreram a estatísticas de edições anteriores, especialmente à lista das chamadas dezenas “azaradas” — números que nunca haviam sido sorteados no concurso especial.

Desta vez, porém, uma dessas dezenas finalmente saiu e surpreendeu quem aposta com base nesse critério. Os números sorteados foram 59, 21, 32, 13, 33 e 09. Entre eles, o 13 nunca havia aparecido desde a criação da Mega da Virada, em 2009, e acabou deixando a lista das dezenas que jamais haviam sido sorteadas.

Com isso, o grupo dos números que seguem “zerados” no histórico do concurso ficou menor. Permanecem sem nunca terem sido sorteadas as dezenas 07, 08, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.

No sentido oposto, algumas dezenas seguem figurando entre as mais frequentes da história da Mega da Virada. Os números 10 e 33 lideram o ranking, com cinco aparições cada. Nesta edição, o 33 voltou a ser sorteado, empatando com o 10 no topo da lista. Logo atrás aparece a dezena 05, que já saiu quatro vezes ao longo dos anos.

