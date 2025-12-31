Acesse sua conta
Dezenas azaradas: veja os números que nunca saíram na Mega da Virada

Concurso especial acontece nesta quarta-feira (31) e não acumula

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:29

Saiba quais são as dezenas que nunca saíram na Mega da Virada Crédito: Reprodução

A Mega da Virada 2025 será sorteada nesta quarta-feira, 31 de dezembro, a partir das 22h (horário de Brasília), e promete pagar o maior prêmio já registrado nas loterias brasileiras: R$ 1 bilhão. Com a expectativa elevada, muitos apostadores recorrem a estatísticas de edições anteriores na tentativa de montar o jogo considerado “ideal”.

Levantamento dos resultados mostra que algumas dezenas nunca foram sorteadas desde a criação da Mega da Virada, em 2009. São elas: 07, 08, 09, 13, 26, 28, 39, 44, 54 e 60. Em contrapartida, a dezena mais frequente no histórico do concurso especial é a 10, que já apareceu em cinco edições. Logo atrás aparecem os números 05 e 33, sorteados quatro vezes cada.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Ao longo das 16 edições realizadas até agora, a Mega da Virada já premiou 129 apostas com o acerto das seis dezenas. Um dado curioso é que, em todos os sorteios, houve mais de um ganhador. O recorde ocorreu em 2018, quando 52 apostas dividiram o prêmio principal. Em 2017, outras 17 apostas também acertaram todas as dezenas.

As apostas para o concurso especial podem ser feitas até às 20h desta quarta-feira (31), em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais oficiais da Caixa. O jogo simples, com a escolha de seis números entre os 60 disponíveis, custa R$ 6. Como a Mega da Virada não acumula, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

