Dezenas azaradas: veja os números que nunca saíram na Mega da Virada

Concurso especial acontece nesta quarta-feira (31) e não acumula

Wendel de Novais

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:29

Saiba quais são as dezenas que nunca saíram na Mega da Virada Crédito: Reprodução

A Mega da Virada 2025 será sorteada nesta quarta-feira, 31 de dezembro, a partir das 22h (horário de Brasília), e promete pagar o maior prêmio já registrado nas loterias brasileiras: R$ 1 bilhão. Com a expectativa elevada, muitos apostadores recorrem a estatísticas de edições anteriores na tentativa de montar o jogo considerado “ideal”.

Levantamento dos resultados mostra que algumas dezenas nunca foram sorteadas desde a criação da Mega da Virada, em 2009. São elas: 07, 08, 09, 13, 26, 28, 39, 44, 54 e 60. Em contrapartida, a dezena mais frequente no histórico do concurso especial é a 10, que já apareceu em cinco edições. Logo atrás aparecem os números 05 e 33, sorteados quatro vezes cada.

Ao longo das 16 edições realizadas até agora, a Mega da Virada já premiou 129 apostas com o acerto das seis dezenas. Um dado curioso é que, em todos os sorteios, houve mais de um ganhador. O recorde ocorreu em 2018, quando 52 apostas dividiram o prêmio principal. Em 2017, outras 17 apostas também acertaram todas as dezenas.

As apostas para o concurso especial podem ser feitas até às 20h desta quarta-feira (31), em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais oficiais da Caixa. O jogo simples, com a escolha de seis números entre os 60 disponíveis, custa R$ 6. Como a Mega da Virada não acumula, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina.