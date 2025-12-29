Mega da Virada: veja números que mais saem no sorteio e os principais erros cometidos pelos apostadores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 05:00
Com o prêmio estimado em R$ 1 bilhão, a Mega da Virada deste ano se consolida como a maior da história e reacende uma velha curiosidade dos apostadores: dá para usar o histórico dos sorteios para escolher melhor os números?
A resposta curta é não existe fórmula vencedora, já que a Mega é um jogo de azar. Mas a resposta longa é que dados históricos ajudam a evitar escolhas ruins, como apostar sempre nas mesmas sequências óbvias ou limitar os números apenas até 31, algo muito comum por causa de datas de aniversário.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
O que os dados mostram sobre a Mega da Virada
Análises estatísticas dos sorteios da Mega-Sena ao longo dos anos indicam alguns comportamentos recorrentes:
– Números entre 40 e 60 aparecem com a mesma frequência que os baixos, mas são menos escolhidos pelos apostadores
– Combinações vencedoras raramente usam apenas dezenas abaixo de 31
– Jogos com mistura de dezenas muito populares tendem a dividir prêmio em caso de acerto
– Não há “números quentes” que garantam vitória, mas há números historicamente mais frequentes
Dezenas que mais apareceram na Mega-Sena (histórico geral)
Com base em levantamentos estatísticos acumulados ao longo dos sorteios, algumas dezenas figuram entre as mais sorteadas da história:
05, 10, 23, 33, 42, 53
04, 27, 32, 41, 49, 56
02, 18, 24, 37, 44, 57
Importante reforçar: isso não aumenta a chance matemática de acerto, mas ajuda a fugir de escolhas puramente intuitivas ou repetidas pela maioria.
Sugestões do ChatGPT para a Mega da Virada, usando histórico e probabilidade
Pensando em frequência histórica, distribuição completa do volante e comportamento dos apostadores, o ChatGPT sugere combinações menos óbvias e mais variadas:
– 05, 23, 33, 42, 49, 56
– 10, 27, 32, 41, 53, 60
– 02, 18, 24, 37, 44, 57
– 08, 19, 35, 43, 52, 59
– 14, 26, 38, 47, 55, 58
Esses jogos evitam sequências simples, repetição excessiva de datas e padrões que costumam ser escolhidos em massa.
O erro mais comum de quem aposta
O maior erro estatístico não é escolher números “errados”, mas escolher números iguais aos de muita gente. Em caso de acerto, isso reduz drasticamente o valor recebido. Por isso, variar dezenas altas, fugir de padrões visuais e não repetir sempre o mesmo jogo pode ser mais estratégico do que tentar adivinhar o sorteio.