SAÚDE

Médico alerta sobre relação entre beber café todos os dias e a saúde dos rins

Saiba se o seu hábito matinal pode estar afetando a saúde do seu sistema urinário

Agência Correio

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:00

Veja as recomendações de médicos para consumir café sem prejudicar o organismo Crédito: Freepik

Para muitos brasileiros, o dia só começa de verdade após o primeiro gole de um café fresco. Esse ritual diário, além de dar energia, desempenha um papel importante no funcionamento dos nossos órgãos.

Muitos se perguntam se esse costume pode sobrecarregar os rins ao longo dos anos. Afinal, esses órgãos trabalham sem parar para manter o nosso sangue livre de toxinas perigosas.

Desvendando mitos sobre a bebida favorita

Antigamente, o café carregava a fama de ser prejudicial para quem desejava manter os rins protegidos. O principal medo envolvia o aumento da pressão nas artérias provocado pelo excesso de cafeína.

Apesar disso, grandes estudos populacionais realizados nos últimos anos desmentiram essa teoria alarmista. Os resultados indicam que o consumo moderado não está ligado a doenças renais graves em adultos.

Dessa maneira, o café deixou de ser visto como um inimigo da saúde interna. Se consumido com inteligência, ele se integra perfeitamente a uma vida equilibrada e cheia de disposição.

O efeito detox natural da xícara diária

A ingestão de café promove um estímulo interessante que acelera a eliminação de líquidos pelo corpo. Esse efeito acontece porque a cafeína sinaliza aos rins a necessidade de filtrar o sangue.

Como resultado direto, a pessoa urina mais vezes, o que ajuda a limpar o trato urinário. Esse fluxo constante é essencial para evitar o acúmulo de resíduos metabólicos no organismo.

Além do mais, essa ação diurética é bem tolerada por pessoas que não possuem patologias prévias. O café acaba funcionando como um motor que mantém o sistema de filtragem sempre ativo.

Quando o cuidado deve ser redobrado

É preciso cautela, pois nem todos os organismos reagem da mesma forma aos componentes do grão. Conforme alerta a Sociedade Brasileira de Nefrologia, o café pode ser prejudicial para pessoas com algum tipo de doença renal.

A presença de oxalatos na bebida pode facilitar o surgimento de pedras nos rins em pacientes sensíveis. Além disso, a cafeína pode descontrolar a pressão arterial de quem já é hipertenso.