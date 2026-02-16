ALERTA

Alerta: não lave o cabelo nesta terça-feira de Carnaval; entenda

Tradição alerta para regra curiosa com o cabelo

Fernanda Varela

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 20:00

Lavar os cabelos todos os dias não prejudica os fios, desde que sejam usados os produtos corretos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O calendário de 2026 reserva uma coincidência inusitada. A terça-feira de Carnaval, celebrada em clima de festa no Brasil, ocorre no mesmo 17 de fevereiro que marca o início do Ano Novo Chinês, uma das datas mais simbólicas do calendário lunar. Para quem acredita em superstições, o dia carrega recomendações que vão além da folia.

Neste ano começa o chamado Ano do Cavalo de Fogo, combinação que, dentro da astrologia chinesa, representa energia intensa, movimento e transformações. Segundo a tradição, as primeiras 24 horas do novo ciclo são determinantes para o restante do ano, já que atitudes tomadas nesse período simbolizam o que se deseja atrair ou evitar nos meses seguintes.

Entre as regras mais conhecidas está a orientação para não lavar o cabelo no primeiro dia do ano novo lunar. O motivo está na língua chinesa: a palavra “fa”, que significa cabelo, tem a mesma pronúncia e grafia de “facai”, termo associado à prosperidade e riqueza. A crença popular entende que molhar os fios nesse dia equivaleria a deixar a sorte escorrer pelo ralo.