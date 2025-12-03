FATO OU FAKE

As fases da lua influenciam no crescimento dos fios? Veja mitos e verdades antes de cortar cabelo

Entenda o que realmente funciona nos cuidados com os fios, segundo especialistas

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 19:00

Dermatologista explica por que crenças sobre cabelo ainda geram dúvidas Crédito: Freepik

Cortar o cabelo na lua crescente, evitar lavar os fios diariamente e até raspar tudo para “fortalecer” as madeixas são hábitos que ainda circulam entre quem busca um crescimento mais rápido. Mas será que essas ideias fazem sentido?

Embora populares, muitas dessas crenças não têm base científica e especialistas dizem por que elas seguem vivas no imaginário de quem tenta turbinar os cuidados com o cabelo.

Ao UOL, a dermatologista Cristine Carvalho comentou quatro mitos comuns e revelou como pequenas atitudes podem, de fato, fazer diferença no dia a dia.

Fases da lua e o mito do crescimento acelerado

As crenças sobre cortar o cabelo em determinados períodos do mês continuam fortes, especialmente entre quem segue rituais ligados à lua. No entanto, a relação entre o satélite natural e o ritmo dos fios ainda intriga e divide opiniões.

Segundo a dermatologista, não existe evidência científica que conecte diretamente o corte de cabelo às fases lunares. “Se eu for falar cientificamente, é mito”, afirmou ao explicar que o ciclo capilar funciona de forma independente.

Ela destaca que coincidências podem acontecer, mas não passam disso. O fio cresce conforme seu próprio ritmo biológico, e escolher a lua cheia ou a lua nova para aparar as pontas não altera esse processo.

Raspar o cabelo fortalece? O que realmente acontece

Outra crença comum envolve a ideia de raspar todo o cabelo para que ele volte mais forte. A prática, porém, não muda a estrutura do fio e pode transmitir uma sensação enganosa de espessura devido ao corte reto.

Como explica Cristine Carvalho, “não é raspando que ele vai crescer mais forte”. Para quem sofre com tração, no entanto, cortar pode ser útil. Prender demais, especialmente com força, agride o fio e estimula a queda.

Assim, o problema não está no tamanho do cabelo, mas no hábito de mantê-lo sempre tensionado. Ajustar a rotina e reduzir essa tração costuma ser mais eficaz do que recorrer à máquina zero.

Lavar, secar e pentear: cuidados que fazem diferença

Outra dúvida frequente envolve a lavagem diária, que muitos acreditam piorar a queda. A especialista esclarece que não há risco quando o couro cabeludo é oleoso ou seborreico, desde que o tratamento seja indicado por um profissional.

Ela reforça que perder cerca de cem fios por dia é normal, e a impressão de queda acentuada pode surgir apenas porque os fios soltos aparecem mais ao pentear. A forma de pentear, inclusive, influencia diretamente na quebra.