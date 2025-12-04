TRENDS

Música mais buscada no Google em 2025 é parceria do cantor baiano J. Eskine com Fiuk; veja ranking

O baiano não só conquistou o 1º lugar como também colocou duas faixas entre as mais procuradas do Google

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16:34

O Google divulgou, nesta quinta-feira (04), a lista dos assuntos que mais “explodiram” de interesse no Brasil em 2025 e o topo das buscas em música teve um nome que ninguém conseguiu ignorar: “Mãe Solteira”, o arrocha envolvente de J. Eskine, em parceria com DG, Batidão Stronda, MC Davi e MC G15.

Se você sentiu que essa música estava em todos os lugares, não era impressão: ela realmente dominou o ano. Além de liderar as buscas do Google, o hit alcançou o topo das paradas do Spotify Brasil, consolidando Eskine como uma das vozes mais fortes da nova geração.

Lançada no fim de fevereiro, a faixa ganhou força rapidamente nas redes. O refrão chiclete que mistura sedução, humor e referências ao preço do leite Nan, conquistou público de todas as idades. E ainda teve um detalhe que chamou atenção: Fiuk é um dos co-autores. O cantor, que vinha apostando em gêneros como trap e pop rock, comemorou o sucesso do single nas redes sociais: "Gratidão, família", escreveu.

Esse já é o segundo grande hit de Eskine em 2025. "Resenha do Arrocha", que estourou no fim do ano passado e virou uma das músicas do Carnaval, também aparece entre as mais procuradas do ano.

Quem é J. Eskine, o nome que dominou as buscas em 2025

Aos 25 anos, baiano e com uma trajetória que parece roteiro de filme, J. Eskine é a nova aposta da música brasileira e não por acaso. Ele começou no trap romântico, com a primeira gravação em 2020, e passou anos conciliando vida de estúdio com apresentações em balsas no trajeto Salvador–Itaparica.

Isso mesmo: o artista cantava em transporte público enquanto os primeiros fãs surgiam. Mas tudo mudou quando "Resenha do Arrocha" viralizou e cruzou a barreira dos 47 milhões de plays no Spotify. Desde então, Eskine coleciona sucessos e vem se firmando como uma das maiores revelações do arrocha.

As músicas mais buscadas no Google em 2025

1. Mãe Solteira

2. Ordinary



3. Escape



4. Imperfeito

5. Eu Plantei Mandioca Nasceu Macaxeira

6. Calma Vida Tá de Boa



7. Quem É Esse?



8. Reacende a Chama



9. Resenha do Arrocha



10. O Fogo Arderá


