Música mais buscada no Google em 2025 é parceria do cantor baiano J. Eskine com Fiuk; veja ranking

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16:34
O Google divulgou, nesta quinta-feira (04), a lista dos assuntos que mais “explodiram” de interesse no Brasil em 2025 e o topo das buscas em música teve um nome que ninguém conseguiu ignorar: “Mãe Solteira”, o arrocha envolvente de J. Eskine, em parceria com DG, Batidão Stronda, MC Davi e MC G15.
Se você sentiu que essa música estava em todos os lugares, não era impressão: ela realmente dominou o ano. Além de liderar as buscas do Google, o hit alcançou o topo das paradas do Spotify Brasil, consolidando Eskine como uma das vozes mais fortes da nova geração.
Lançada no fim de fevereiro, a faixa ganhou força rapidamente nas redes. O refrão chiclete que mistura sedução, humor e referências ao preço do leite Nan, conquistou público de todas as idades. E ainda teve um detalhe que chamou atenção: Fiuk é um dos co-autores. O cantor, que vinha apostando em gêneros como trap e pop rock, comemorou o sucesso do single nas redes sociais: "Gratidão, família", escreveu.
Esse já é o segundo grande hit de Eskine em 2025. "Resenha do Arrocha", que estourou no fim do ano passado e virou uma das músicas do Carnaval, também aparece entre as mais procuradas do ano.
J. Eskine
Aos 25 anos, baiano e com uma trajetória que parece roteiro de filme, J. Eskine é a nova aposta da música brasileira e não por acaso. Ele começou no trap romântico, com a primeira gravação em 2020, e passou anos conciliando vida de estúdio com apresentações em balsas no trajeto Salvador–Itaparica.
Isso mesmo: o artista cantava em transporte público enquanto os primeiros fãs surgiam. Mas tudo mudou quando "Resenha do Arrocha" viralizou e cruzou a barreira dos 47 milhões de plays no Spotify. Desde então, Eskine coleciona sucessos e vem se firmando como uma das maiores revelações do arrocha.
Fiuk
A lista completa considera os termos que tiveram maior crescimento de buscas entre 1º de janeiro e 24 de novembro de 2025, não necessariamente os mais pesquisados, mas os que ganharam maior relevância no período.