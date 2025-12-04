Acesse sua conta
Música mais buscada no Google em 2025 é parceria do cantor baiano J. Eskine com Fiuk; veja ranking

O baiano não só conquistou o 1º lugar como também colocou duas faixas entre as mais procuradas do Google

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 16:34

'Mãe Solteira', de J. Eskine, chega ao primeiro lugar das paradas com Fiuk entre os compositores
'Mãe Solteira', de J. Eskine, chega ao primeiro lugar das paradas com Fiuk entre os compositores Crédito: Reprodução

O Google divulgou, nesta quinta-feira (04), a lista dos assuntos que mais “explodiram” de interesse no Brasil em 2025 e o topo das buscas em música teve um nome que ninguém conseguiu ignorar: “Mãe Solteira”, o arrocha envolvente de J. Eskine, em parceria com DG, Batidão Stronda, MC Davi e MC G15.

Se você sentiu que essa música estava em todos os lugares, não era impressão: ela realmente dominou o ano. Além de liderar as buscas do Google, o hit alcançou o topo das paradas do Spotify Brasil, consolidando Eskine como uma das vozes mais fortes da nova geração.

Lançada no fim de fevereiro, a faixa ganhou força rapidamente nas redes. O refrão chiclete que mistura sedução, humor e referências ao preço do leite Nan, conquistou público de todas as idades. E ainda teve um detalhe que chamou atenção: Fiuk é um dos co-autores. O cantor, que vinha apostando em gêneros como trap e pop rock, comemorou o sucesso do single nas redes sociais: "Gratidão, família", escreveu.

Esse já é o segundo grande hit de Eskine em 2025. "Resenha do Arrocha", que estourou no fim do ano passado e virou uma das músicas do Carnaval, também aparece entre as mais procuradas do ano.

  • Quem é J. Eskine, o nome que dominou as buscas em 2025

Aos 25 anos, baiano e com uma trajetória que parece roteiro de filme, J. Eskine é a nova aposta da música brasileira e não por acaso. Ele começou no trap romântico, com a primeira gravação em 2020, e passou anos conciliando vida de estúdio com apresentações em balsas no trajeto Salvador–Itaparica.

Isso mesmo: o artista cantava em transporte público enquanto os primeiros fãs surgiam. Mas tudo mudou quando "Resenha do Arrocha" viralizou e cruzou a barreira dos 47 milhões de plays no Spotify. Desde então, Eskine coleciona sucessos e vem se firmando como uma das maiores revelações do arrocha.

  • As músicas mais buscadas no Google em 2025

  • 1. Além de "Mãe Solteira", outros hits também chamaram a atenção dos brasileiros:
  • 2. Ordinary
  • 3. Escape
  • 4. Imperfeito
  • 5. Eu Plantei Mandioca Nasceu Macaxeira
  • 6. Calma Vida Tá de Boa
  • 7. Quem É Esse?
  • 8. Reacende a Chama
  • 9. Resenha do Arrocha
  • 10. O Fogo Arderá

A lista completa considera os termos que tiveram maior crescimento de buscas entre 1º de janeiro e 24 de novembro de 2025, não necessariamente os mais pesquisados, mas os que ganharam maior relevância no período.

Tags:

Música Fiuk 2025 j. Eskine

