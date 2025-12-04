Anjo do Dinheiro envia alerta para 5 signos: decisões de hoje impactam dezembro inteiro (4 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:50
O céu traz uma energia introspectiva, perfeita para analisar sua vida financeira com calma e o Anjo do Dinheiro aproveita essa abertura para entregar um recado claro: o que você decidir hoje ecoa pelo resto do mês.
É um ótimo momento para rever gastos, organizar planos, renegociar algo ou até identificar onde você está desperdiçando energia (e dinheiro). Nada precisa ser feito com pressa; o dia é analítico, profundo e muito estratégico.
Signos de ar (Gêmeos, Libra e Aquário) recebem um impulso mental que facilita decisões práticas. Já os de terra enxergam caminhos estáveis. Água e fogo ficam mais conscientes do que precisam evitar.
A prosperidade nasce de escolhas sábias e hoje você está mais preparado para fazê-las.