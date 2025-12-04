Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta quinta (4 de dezembro) faz um alerta poderoso para 4 signos: solte, confie e veja o universo conspirar a seu favor

o que você tem medo de perder pode estar te impedindo de crescer

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 00:30

Signos e trabalho
Signos

A quinta-feira (4 de dezembro) chega com uma energia forte de transformação e coragem. Os anjos da guarda revelam que o medo de perder (pessoas, situações ou estabilidade) tem te impedido de viver experiências novas e mais alinhadas com seu propósito. O que você chama de segurança pode, na verdade, ser uma prisão. Hoje, o anjo te encoraja a dar o passo que vem adiando, mesmo que o coração trema. Quando você solta o que pesa, o universo devolve leveza.

Áries

Você tem tentado controlar tudo por medo de que algo saia do seu alcance. Mas o anjo te lembra: a vida só anda quando você confia. Solte o que está te drenando e permita que o novo chegue. O que é seu não vai embora, e o que for embora nunca foi seu.

Áries

Libra

O medo de perder vínculos tem te feito aceitar menos do que merece. O anjo pede que você olhe para si com mais amor e perceba que se afastar também é forma de se proteger. Deixe o destino agir, o que for verdadeiro, permanece.

Libra

Escorpião

Você sente que precisa mudar, mas o apego ainda te prende. O anjo te empurra para fora da zona de conforto: o ciclo velho acabou. Insistir no que já deu tudo o que podia é desperdiçar energia. A libertação vem no momento em que você para de temer o fim.

Escorpião

Capricórnio

Você segura situações que já não te alimentam por puro costume. O anjo te lembra que estabilidade não é sinônimo de felicidade. Às vezes, é preciso perder o que pesa para ganhar o que liberta. A coragem de hoje definirá a leveza dos próximos dias.

Capricórnio

Mensagem do dia: “O medo de perder é o maior ladrão da liberdade. Solte, confie e veja o universo conspirar a seu favor.”

