Brasileira se torna bilionária mais jovem do mundo a fazer própria fortuna

Luana Lopes Lara é fundadora e chefe de operações da Kalshi

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23:55

Luana Lopes Lara
Luana Lopes Lara Crédito: Reprodução

Não foi a herança dos pais! Uma brasileira de apenas 29 anos se tornou a pessoa mais jovem do mundo a construir a a própria fortuna bilionária. O nome dela é Luana Lopes Lara, uma ex bailarina mineira que abriu uma empresa de sucesso. Atualmente, ela acumula US$ 1,3 bilhão, aproximadamente R$ 6,9 bilhões, de acordo com a Forbes.

Luana fundou com o sócio Tarek Mansour a startup Kalshi, empresa da qual é sócia e COO, diretora de operações. A plataforma é uma exchange (empresa de trocas monetárias / negociações) em que os usuários montam posições de investimentos baseadas em eventos como cultura pop, dados econômicos e resultados políticos. A ideia é unir cenários sociais com possibilidades de ganho financeiro. 

Em menos de seis meses, o valor da Kalshi quintuplicou, fazendo com que o patrimônio líquido dos cofundadores, que detêm cerca de 12% da empresa cada, alcançasse os US$ 1,3 bilhão cada. Em junho, a empresa era avaliada em US$ 2 bilhões e, nesta terça-feira (2), o valuation da empresa chegou a US$ 11 bilhões.

A história de Luana Lopes Lara

Nascida em Belo Horizonte (MG), Luana estudou balé na Escola de Teatro Bolshoi do Brasil em Joinville (SC). Após concluir o Ensino Médio, a jovem dançou profissionalmente na Áustria, mas pendurou a sapatilha para estudar no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Sua aptidão para a exatas era clara desde a escola, onde conquistou ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e o bronze na Olimpíada de Matemática de Santa Catarina. 

No estado sulista, ela conheceu Mansour, que cresceu em meio à Guerra do Líbano de 2006. Além da faculdade, os dois dividiram estágio no mercado financeiro na Five Rings Capital, em Nova York, em 2018. Foi nessa época, surgiu a ideia do negócio no mercado de previsão.

"Percebemos que a maioria das negociações acontece quando as pessoas têm alguma visão sobre o futuro e tentam encontrar uma maneira de refletir isso nos mercados", contou a brasileira à Forbes.

