Veja fotos do casamento de luxo de Franciny Ehlke com bilionário na Itália

O evento reuniu familiares, amigos próximos e personalidades do meio digital

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 19:47

Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh Crédito: Reprodução/Instagram

influenciadora digital Franciny Ehlke, de 26 anos, se casou com o empresário Tony Maleh, de 36, em uma cerimônia luxuosa na Villa Cimbrone, em Ravello, na Costa Amalfitana, Itália, neste sábado (11). O local, conhecido por sua vista panorâmica e jardins históricos, serviu de cenário para uma celebração digna de conto de fadas.

Em suas redes sociais, Franciny compartilhou os primeiros registros do grande dia, exibindo detalhes do vestido, da decoração e da cerimônia ao ar livre. “Felizes pra sempre. Meu sim, como sempre sonhei!!! Com o amor da minha vida”, escreveu a influenciadora na legenda de uma das publicações.

Veja fotos inéditas do casamento de Franciny Ehlke com bilionário Tony Maleh

Franciny Ehlke no casamento em Ravello, na Itália por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke fechou hotel para convidados por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Fran mostrou sua entrada para o altar junto com o pai, Gilberto Ehlke por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke se prepara para grande dia por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
A cerimônia luxuosa aconteceu na deslumbrante Villa Cimbrone, em Ravello, na Itália por Reprodução/Instagram
Influenciadora compartilhou os registros do casamento por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke, influenciadora digital, de 26 anos, se casa com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 por Reprodução/Instagram
Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh por Reprodução/Instagram
1 de 15
Franciny Ehlke no casamento em Ravello, na Itália por Reprodução/Instagram

A blogueira também publicou o momento em que entrou no altar acompanhada do pai, Gilberto Ehlke, emocionando os seguidores. “O dia mais feliz da minha vida! Nosso casamento no lugar dos sonhos”, completou.

O evento reuniu familiares, amigos próximos e personalidades do meio digital. 

Quem é o empresário Tony Maleh?

Com apenas 36 anos, Tony é um empresário de sucesso atuando em companhias do ramo da saúde, finanças e tecnologia.

De acordo com o jornal Extra, Tony Maleh tem um faturamento anual estimado em cerca de R$ 1,6 bilhão. Mas, mesmo com muito a ostentar, o rapaz é discreto, com apenas 5 publicações no Instagram e sem muita interação com os mais de 200 mil seguidores. Ele aparece um pouco mais no Instagram da noiva influenciadora.

Formado em ciências da computação na Universidade Mackenzie e em física na PUC-SP, ele se especializou na área business e começou a construir sua fortuna. No LinkedIn, Tony afirma ter participado da criação de companhias como a Tailor Exchange, Hospital Royal Care e South Capital Ventures.

