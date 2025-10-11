INÉDITAS

Veja fotos do casamento de luxo de Franciny Ehlke com bilionário na Itália

O evento reuniu familiares, amigos próximos e personalidades do meio digital

Franciny Ehlke com o empresário bilionário Tony Maleh Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Franciny Ehlke, de 26 anos, se casou com o empresário Tony Maleh, de 36, em uma cerimônia luxuosa na Villa Cimbrone, em Ravello, na Costa Amalfitana, Itália, neste sábado (11). O local, conhecido por sua vista panorâmica e jardins históricos, serviu de cenário para uma celebração digna de conto de fadas.

Em suas redes sociais, Franciny compartilhou os primeiros registros do grande dia, exibindo detalhes do vestido, da decoração e da cerimônia ao ar livre. “Felizes pra sempre. Meu sim, como sempre sonhei!!! Com o amor da minha vida”, escreveu a influenciadora na legenda de uma das publicações.

A blogueira também publicou o momento em que entrou no altar acompanhada do pai, Gilberto Ehlke, emocionando os seguidores. “O dia mais feliz da minha vida! Nosso casamento no lugar dos sonhos”, completou.

Quem é o empresário Tony Maleh?

Com apenas 36 anos, Tony é um empresário de sucesso atuando em companhias do ramo da saúde, finanças e tecnologia.

De acordo com o jornal Extra, Tony Maleh tem um faturamento anual estimado em cerca de R$ 1,6 bilhão. Mas, mesmo com muito a ostentar, o rapaz é discreto, com apenas 5 publicações no Instagram e sem muita interação com os mais de 200 mil seguidores. Ele aparece um pouco mais no Instagram da noiva influenciadora.