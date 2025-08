VEJA VÍDEO

Blogueira famosa, Franciny Ehlke é confundida com garçonete em restaurante na Itália

“Uma mulher me chamou e pediu água”, disse rindo; internautas reclamam de xenofobia

"Eu levantei para ir no banheiro, [estava] passando pelas mesas, quando uma mulher me chamou e pediu uma água. Eu falei que não trabalhava aqui. Ela pediu desculpas e eu fiquei 'tá, ok'", disse, rindo. O caso aconteceu no sábado (2). >