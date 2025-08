FIM DE UMA ERA?

Uber anuncia que vai deixar de ter motoristas humanos; entenda

Com investimento bilionário, mudança deve impactar milhões de usuários em todo o mundo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 19:37

A Uber deu um passo ousado rumo ao futuro do transporte ao anunciar um investimento de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,67 bilhão) para substituir motoristas humanos por uma frota de táxis autônomos. A medida, parte de uma parceria estratégica com a fabricante de carros elétricos Lucid Motors e a startup de tecnologia Nuro, tem como meta iniciar as operações desses veículos já em 2026.>

O investimento será aplicado ao longo dos próximos seis anos e permitirá que a Uber adquira mais de 20 mil SUVs elétricos Lucid Gravity, todos equipados com a tecnologia de direção autônoma da Nuro. Essa frota será utilizada em grandes centros urbanos, com um modelo de mobilidade considerado mais sustentável, seguro e eficiente.>

A iniciativa da Uber acompanha uma movimentação cada vez mais intensa no setor de transporte autônomo. Empresas como Tesla e Waymo também avançam com seus próprios projetos de táxis-robôs, acelerando a corrida por soluções de mobilidade sem motoristas.>

Além da redução de custos operacionais, os táxis autônomos prometem transformar a experiência do usuário. Veículos sem condutores poderão operar de forma mais precisa, com menos riscos de erro humano, e com impacto ambiental reduzido graças à eletrificação da frota.>

Apesar do otimismo, o caminho até a implementação definitiva enfrenta obstáculos. Questões regulatórias, desafios tecnológicos e a aceitação do público ainda são pontos críticos que precisam ser superados. No entanto, o aporte bilionário da Uber indica que a empresa está determinada a liderar essa transição.>

Caso o projeto seja bem-sucedido, ele pode servir de modelo para outras cidades ao redor do mundo, redefinindo não apenas o transporte privado, mas também o conceito de mobilidade urbana como um todo.>