ENTENDA

Cinzas de Preta Gil serão divididas e compartilhadas entre amigos e familiares

Cantora morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de câncer

A família de Preta Gil decidiu o que fará com as cinzas da cantora. O plano é imortalizar, de um jeito diferente, a artista, que morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, após mais de dois anos lutando contra um câncer no intestino.>