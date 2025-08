CRIME

Mulher é morta a tiros na passarela da Avenida Bonocô

Durante fuga, bandidos atiram em PMs que chegaram

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local após serem acionados, os agentes encontraram a vítima já sem vida. Durante buscas nas proximidades, uma equipe do Batalhão Gêmeos avistou os suspeitos, que reagiram ao perceber a presença policial, atirando na direção dos PMs.>

Apesar do reforço no policiamento e das buscas realizadas com apoio de outras unidades, nenhum suspeito foi capturado. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) isolou a área para realizar os procedimentos periciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia e exames legais.>