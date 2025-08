TURISMO PLANEJADO

Saiba como funciona e como contratar consórcio para viagens

Opção é alternativa planejada de realizar o sonho de conhecer destinos turísticos cobiçados

De acordo com números da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), a categoria de serviços alcançou, no período de janeiro até abril de 2025, um crescimento de 25,9% na venda de cotas, com mais de R$ 233 milhões de créditos disponibilizados. >

Qualquer pessoa pode fazer um consórcio, desde que atenda aos requisitos da empresa que oferece o serviço. “Para participar, basta escolher o valor do crédito desejado e o prazo que melhor se adapta ao seu planejamento, lembrando que é possível utilizar a carta de crédito para viajar dentro e fora do Brasil, seja a lazer, intercâmbio e negócios”, frisa Patrick. >

O custo de um consórcio de serviços varia conforme a necessidade do cliente, principalmente em relação ao valor da carta de crédito e ao total de parcelas que deseja pagar. Na Bahia, a Ademicon, que é uma empresa especializada em consórcio de imóveis, veículos e serviços, oferece diversas faixas de carta de crédito a partir de R$ 15 mil. A utilização fica por conta do cliente. >

Veja o passo a passo para contratar um consórcio, segundo Patrick Suyti:

Analise as opções de planos, que incluem a duração do consórcio, possibilidade de lances e regras para a contemplação. Após tirar todas as suas dúvidas, assine o contrato com a administradora. >