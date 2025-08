SAÚDE

Criança pode fazer musculação ou atrapalha no crescimento?

Veja o que diz especialista da área

Wendel de Novais

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 13:00

Crianças na academia Crédito: Shutterstock

Quem em algum momento considerou colocar uma criança ou um adolescente para fazer musculação já ouviu que a atividade é um risco ao crescimento dos pequenos. Mas será que isso é verdade? Profissional de educação física e personal trainer com oito anos de atuação na área de musculação, Ajalê da Paz explica que não. >

De acordo com ele, a história de que a musculação atrapalha o crescimento das crianças não considera a prática adequada. “Crianças podem sim fazer musculação, mas com a supervisão do profissional que alinhe as adaptações necessárias para a idade. Na verdade, tem-se o mito que a musculação prejudica o crescimento da criança, mas isso é uma falácia”, afirma o profissional.>

Ajalê diz ainda que, com base em estudos, as principais recomendações são de que o ser humano inicie a musculação com 14 anos, mas, se necessário, é possível começar antes com a supervisão adequada e que concilie a musculação com atividades lúdicas para chegar a uma série de resultados. >

“A musculação tem benefícios como melhora postural e emagrecimento, já que estamos num período onde a maioria das crianças tendem a ter obesidade cedo e a prática pode prevenir o problema. Além disso, é uma atividade que ajuda na autoestima e ajuda o convívio social da criança”, completa o personal. >