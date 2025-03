saúde

7 aspectos que indicam que a criança está saudável

A atenção dos responsáveis e consultas regulares com o pediatra são essenciais para detectar precocemente qualquer alteração

1. Crescimento adequado

De acordo com a pediatra e neonatologista Dra. Renata Castro, um dos principais indicadores de saúde é o crescimento dentro dos padrões esperados para idade e sexo. “O peso e a altura devem acompanhar a curva de crescimento do bebê e da criança. Consultas regulares ajudam a monitorar isso”, explica. >

2. Boa disposição e energia

Se a criança brinca , explora o ambiente e tem energia para realizar atividades do dia a dia, é um ótimo sinal. A pediatra Dra. Flávia Ribeiro ressalta que crianças saudáveis são ativas e curiosas. “Mesmo que tirem cochilos ao longo do dia, quando estão acordadas, demonstram interesse pelo mundo ao redor”, afirma. >

3. Apetite equilibrado

4. Sono reparador

Dormir bem é essencial para o desenvolvimento infantil. “Se a criança dorme as horas necessárias para sua idade e acorda bem-disposta, isso demonstra que o organismo está funcionando corretamente”, explica a Dra. Renata Castro. >

5. Desenvolvimento motor e cognitivo compatível com a idade

Acompanhar marcos do desenvolvimento, como segurar objetos, sentar, andar e falar, é fundamental. A Dra. Flávia Ribeiro destaca que cada criança tem seu próprio ritmo, mas atrasos significativos devem ser avaliados por um pediatra. >

6. Sistema imunológico funcionando bem

Crianças podem ter resfriados e infecções comuns, mas a recuperação rápida indica que o sistema imunológico está forte. “Se as doenças não são frequentes ou prolongadas, é um bom sinal”, afirma a Dra. Vanessa Tirloni. >

7. Fezes e urina regulares

A saúde intestinal reflete o bem-estar geral. A Dra. Renata Castro alerta que diarreias persistentes, constipação ou urina escura e com odor forte devem ser investigadas. “O funcionamento do intestino e a hidratação são essenciais para o equilíbrio do organismo”, esclarece. >