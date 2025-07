CRIME

Velório particular e refeições especiais: veja regalias dadas por ex-diretora em presídio de Eunápolis

Joneuma Silva Neres foi presa por facilitar fuga no fim do ano passado

As irregularidades na administração de Joneuma Silva Neres, ex-diretora presa por facilitar fuga no Conjunto Penal de Eunápolis, não se limitam ao envolvimento amoroso com um líder de facção que estava preso na unidade. No local, de acordo com informações de detentos ouvidos na investigação movida contra ela, havia regalias que iam de refeições especiais e até velório particular para um dos custodiados no presídio. >