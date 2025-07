ESCÂNDALO NO SISTEMA PRISIONAL

Ex-diretora de presídio dá à luz na cadeia após alegar paternidade de político em ação judicial

Joneuma Silva Neres está presa acusada de facilitar fuga em massa de presos em Eunápolis

Carol Neves

Publicado em 5 de julho de 2025 às 07:43

Joneuma Silva Neres solicitou pensão do político Uldurico Jr. Crédito: Reprodução

Joneuma Silva Neres, ex-diretora do presídio de Eunápolis, teve um filho prematuro dentro do Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia, onde cumpre prisão preventiva desde 24 de janeiro. Detida grávida, acusada de facilitar a fuga de 16 presos em dezembro de 2024, ela deu à luz na cadeia, em um parto prematuro, segundo a TV Bahia. A filha permanece com ela.>

Em abril, Joneuma entrou com uma ação solicitando “alimentos gravídicos” contra o ex-deputado federal Uldurico Júnior (MDB), afirmando que mantiveram um relacionamento amoroso e que ele teria interrompido o apoio financeiro. No processo, ela anexou fotos do casal, registro de casamento e um teste de DNA que, segundo ela, comprovaria a paternidade da criança. Uldurico, que se casou em 2024 com a advogada Renata Rebouças, afirmou que pretende realizar novo exame para confirmar ou refutar a paternidade. À TV Bahia, o político disse que não responde a nenhuma acusação e sempre esteve no presídio para conversar com várias pessoas sobre direitos humanos. >

O processo investiga também supostos vínculos de Joneuma com Ednaldo Pereira de Souza, o Dadá, líder da facção PCE, e acusações de venda de votos dentro da penitenciária. Denúncias apontam que Dada seria quem de fato mandava na penitenciária. Joneuma teria um caso com o traficante e intermediaria encontros com Uldurico Júnior, então candidato à prefeitura de Teixeira de Freitas, com quem também manteria relação. O político teria sido responsável pela indicação de Joneuma à direção do presídio.>

Além disso, a Justiça apura pagamentos de R$ 100 por voto de detentos e repasses estimados em R$ 1,5 milhão da facção à ex-diretora, acusações que sua defesa nega, apontando falta de provas bancárias. >