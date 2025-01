INVESTIGAÇÃO

Primeira mulher a comandar um presídio masculino na Bahia: quem é a ex-diretora acusada de facilitar fuga em Eunápolis

Joneuma Silva Neres, 33 anos, foi presa pela Polícia Civil em Teixeira de Freitas

A reviravolta do caso da fuga de 16 detentos do Conjunto Penal de Eunápolis, no fim do ano passado, levou à prisão Joneuma Silva Neres, ex-diretora do presídio, pela acusação de facilitar a saída de traficantes do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE). Joneuma foi a primeira mulher a comandar um presídio masculino na Bahia, mas ficou apenas nove meses no cargo, entre março e dezembro do ano passado, já que foi demitida após a fuga.

