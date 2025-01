FUGA

Após 1 mês, fugitivo do Conjunto Penal de Eunápolis é morto pela polícia

Quinze presos continuam foragidos

Depois de mais de um mês da fuga de 16 presos do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, policiais civis da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (23ª Coorpin/ Eunápolis) localizaram um dos presos que fugiram do presídio, em 12 de dezembro do ano passado. Segundo a polícia, houve confronto, e Anailton Souza Santos, conhecido como Nino, acabou morto.