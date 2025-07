'MISTURA EXPLOSIVA'

Risco: mais de 2 mil casos de intoxicação por produtos de limpeza são registrados na Bahia

Registros foram feitos entre 2020 e 2024



Maysa Polcri

Millena Marques

Publicado em 30 de julho de 2025 às 19:08

Veja quais misturas evitar Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A mistura inadequada de produtos de limpeza pode causar danos à saúde e até mesmo levar a óbito. Ao serem inalados, ingeridos ou entrarem em contato com a pele ou olhos, os produtos causam sintomas que vão desde irritações leves até reações mais graves. Na Bahia, foram registrados 2.135 casos de intoxicação por produtos domésticos entre 2020 e 2024.

>

Os dados são do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (CIATox). Em abril deste ano, um homem morreu após passar nove dias internado em um hospital de Feira de Santana. Ele apresentou sintomas de intoxicação - como falta de ar, tosse e febre - depois que inalou produtos de limpeza. >

De acordo com especialistas, o item mais perigoso entre os produtos de limpeza é o alvejante, que utiliza agentes oxidantes, como cloro ou água oxigenada, para remover manchas e branquear tecidos. Ele pode ser fabricado com ou sem cloro, percarbonato de sódio e hipoclorito. A mistura do alvejante que contém hipoclorito com vinagre, por exemplo, produz gás cloro, que é extremamente tóxico.>

"Alvejante com qualquer coisa vai ser perigoso, se misturar com desinfetante pode liberar amoníaco. O ideal é não misturar alvejante com nada! [O ideal] é usar ele sozinho com água. Outro ponto é que, ao se jogar alvejante em certas sujidades, como urina de animais, também haverá liberação de gases tóxicos", diz o químico Vinícius Morais. >

Em abril, a dona de casa Deusineide de Sousa, de 63 anos, morreu após inalar a mistura de cloro e desengraxante automotivo. Produtos utilizados para a limpeza de automóveis são extremamente perigosos quando misturados, alerta o químico. As receitas caseiras também são perigosas.>

"Sem saber a composição exata, fica difícil demais em dizer se é possível ou não fazer uma mistura, a possibilidade de gerar gases tóxicos é muito alta, como gás cloro e amoníaco, bem como ácido clorídrico, dentre outros. O risco de tornar algo que já é corrosivo em algo ainda mais também existe", afirma Vinícius Morais.>

Para chamar atenção para os riscos de misturas tóxicas, o Conselho Regional de Química da Bahia (CRQ VII) conduzirá uma ação educativa durante a IV Semana de Química do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), no bairro do Barbalho, em Salvador. >