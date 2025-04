DICA DE ESPECIALISTA

Perigo: saiba quais produtos não podem ser misturados na hora da limpeza

Idosa morreu ao passar mal com cheiro de mistura para limpar banheiro de casa

Publicado em 28 de abril de 2025 às 05:30

Misturar produtos de limpeza ou produzir receitas caseiras podem causar danos à saúde e até mesmo levar a óbito. O caso de Deusineide de Sousa, idosa de 63 anos que morreu após inalar a mistura de cloro e desengraxante automotivo, acende um alerta para a população. Mas, afinal de contas, quais são os produtos que não podem misturados na hora da limpeza? >

O mais perigoso deles é o alvejante, produto de limpeza que utiliza agentes oxidantes, como cloro ou água oxigenada, para remover manchas e branquear tecidos. Ele pode ser fabricado com ou sem cloro, percarbonato de sódio e hipoclorito. A mistura do alvejante que contém hipoclorito com vinagre, por exemplo, produz gás cloro, que é extremamente tóxico. >

"Alvejante com qualquer coisa vai ser perigoso, se misturar com desinfetante pode liberar amoníaco. O ideal é não misturar alvejante com nada! (O ideal) é usar ele sozinho com água. Outro ponto é que, ao se jogar alvejante em certas sujidades, como urina de animais, também haverá liberação de gases tóxicos", diz o químico Vinícius Morais, bacharel em química e doutorando em química analítica pelo Grupo de Pesquisa em Química Analitica (GPQA) do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (Ufba). >

Os produtos utilizados para a limpeza de automóveis, como o utilizado por Deusineide, são extremamente perigosos quando misturados. "Não é indicada a mistura de nenhum produto, somente diluições", continua Morais. As receitas caseiras também são perigosas. >

"Sem saber a composição exata, fica difícil demais em dizer se é possível ou não fazer uma mistura, a possibilidade de gerar gases tóxicos é muito alta, como gás cloro e amoníaco, bem como ácido clorídrico, dentre outros. O risco de tornar algo que já é corrosivo em algo ainda mais também existe", pontua. >

Não é indicado misturar produtos comprados em lojas de essências, aqueles que não apresentam composição exata. Também é importante observar para qual tipo de limpeza o produto é recomendado. "Se você quer limpar e desinfectar, utilize sabão. Só após o uso do sabão, utilize outro produto, como alvejante ou desinfetante, evite de utilizar concomitantemente. Não há necessidade", frisa.>

Vinícius Morais também recomenda enxaguar bem o ambiente após passar o alvejante. "Faça isso sempre em local ventilado e aberto e, se não for possível (vide a estrutura de algumas casas), com alguém próximo que possa verificar seu estado", finaliza.>

Idosa morta em Goiânia

Deusineide de Sousa, de 63 anos, morreu após passar mal enquanto limpava o banheiro de casa, em Goiânia. O caso aconteceu na última sexta-feira (18). Segundo a família, a inalou uma mistura de produtos de limpeza e não resistiu. A Polícia Civil investiga a causa da morte.>

De acordo com o marido da vítima, Josemar Carlos da Silva, o casal havia acabado de almoçar quando Deusineide decidiu fazer a faxina. Ela preparou uma mistura com cloro e desengraxante automotivo para limpar o banheiro. Poucos minutos após aplicar a substância, começou a se sentir mal.>

“Foi quando ela saiu do banheiro, deitou no sofá, me pediu água e foi apagando. É um cheiro muito forte”, relatou Josemar em entrevista à TV Anhanguera>