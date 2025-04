POLÍCIA

Quatro policiais suspeitos de cobrar propina de funkeiros são presos em operação

Agentes extorquiam dinheiro de MCs, donos de produtoras e empresários dos artistas

Quatro policiais civis de Santo André, na Grande São Paulo, foram presos por suspeita de cobrar propina para deixar de investigar funkeiros que promoveriam rifas ilegais pelas redes sociais. A operação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Estadual que resultou nas prisões aconteceu nesta sexta-feira (25). >

Essa foi a terceira fase da Operação Latus Actio, que é um desdobramento de um inquérito aberto em 2021 pela PF para apurar a relação de donos de produtoras de funk com integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do G1 São Paulo. >