PRISÃO DOMICILIAR

Presidente do PP visita Bolsonaro: ‘Não vou dizer que não estava triste’

Senador afirmou que visita foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal

O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), visitou na tarde desta terça-feira (5) Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar em Brasília, e disse que o ex-presidente é um grande brasileiro, um homem de bem, mas "não vou dizer que não estava triste". Segundo ele, a visita foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).>

“Fui autorizado pelo relator, ministro Alexandre, a visitá-lo, seguindo todas as normas. Encontrei esse grande brasileiro, homem de bem, não vou dizer que não estava triste, mas é uma pessoa que acredita muito ainda no nosso País e em Deus”, disse o senador, para quem "estamos vivendo um momento muito difícil na nossa democracia".>

Ciro Nogueira ainda afirmou esperar que a situação seja superada "o mais rapidamente possível". Na casa de Bolsonaro, ele disse ter sido recebido por "dona Michele", mulher do ex-presidente, e que ela está bem. "Uma pessoa que acredita muito em Deus".>

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi decretada por Alexandre de Moraes nessa segunda-feira (4) por descumprimento de medidas cautelares que haviam sido estabelecidas, como o uso de redes sociais por terceiros. O ex-presidente apareceu no Instagram do filho Flávio Bolsonaro falando à multidão que o apoiava durante manifestação na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.>