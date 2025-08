RORAIMA

Motorista que levava ouro avaliado em R$ 60 mi tem prisão convertida para preventiva

Apreensão pela PRF foi uma das maiores já feitas pelo órgão

Tharsila Prates

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 22:48

Barras de ouro apreendidas em Roraima Crédito: Divulgação/ PRF

O homem detido por transportar mais de 100 barras de ouro maciço em Roraima teve a prisão em flagrante convertida para preventiva nesta terça-feira (5). A apreensão do ouro, avaliado pela cotação atual em cerca de R$ 60 milhões, foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde dessa segunda (4), na BR-401, em Boa Vista (RR). >

Durante fiscalização na altura da Ponte dos Macuxis, os policiais abordaram uma picape conduzida por um homem de 30 anos, e como passageiros, sua esposa, de 32 anos, e uma criança de colo.>

No veículo, os policiais encontraram uma pequena quantidade de ouro e, ao realizar buscas mais detalhadas, encontraram mais de 100 barras do metal escondidas em compartimentos ocultos do veículo, totalizando 103 quilos.>

A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal, que seguirá com as investigações sobre a origem, o destino e a propriedade do material.>

De acordo com informações do Estadão, o suspeito foi identificado como Bruno Mendes de Jesus. O advogado dele, Smiller Carvalho, disse que Bruno é de Porto Velho (RO) e trabalhava como motorista e comerciante.>

Ainda conforme o defensor, Bruno tinha uma loja de roupas com a esposa, mas que acabou sendo fechada há alguns meses por causa de problemas econômicos agravados com o nascimento do filho, hoje com nove meses.>

Também ao Estadão, o advogado do motorista disse que Bruno não era proprietário do ouro transportado e era “apenas o motorista” da operação. “Nem mesmo o carro [a picape Hillux] era dele”, disse Carvalho. A defesa vai pedir que o preso responda ao processo em liberdade.>