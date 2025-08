CRIME

Mulher espancada pelo namorado tem alta médica: 'Como se sofresse acidente de moto sem capacete'

Cirurgia durou mais de sete horas; ex-jogador de basquete está preso

Tharsila Prates

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 20:14

Juliana Soares tem 35 anos Crédito: Reprodução

A mulher de 35 anos, que foi agredida com mais de 60 socos pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, teve alta médica nessa segunda-feira (4), depois de passar por cirurgia para reconstrução dos ossos da face. O procedimento durou cerca de sete horas e em 1 mês ela deverá retornar para uma avaliação.>

Juliana Soares foi espancada por Igor dentro do elevador de um condomínio em Natal (RN) e ficou com múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. >

As lesões foram tão graves que o médico responsável pela cirurgia de reconstrução facial comparou a situação à de vítimas de acidentes de trânsito. "Foi como se ela tivesse sofrido um acidente de moto, sem capacete", afirmou o cirurgião bucomaxilofacial Kerlison Paulino ao Fantástico, no último domingo (3).>

Ainda sobre a recuperação da vítima, o cirurgião disse que "é muito provável" que ela fique com sequelas.>

"Nesse tipo de situação, na maioria dos pacientes a gente consegue fazer uma união perfeita desses tecidos ósseos, e nessa situação a gente teve muitos fragmentos distantes uns dos outros mesmo com as fixações. Então, tivemos que utilizar placas mais rígidas, placas com perfis mais grossos, mais fortes, para que realmente tivesse uma condição mais apropriada para permanecer com o esqueleto facial de uma forma mais fixa", explicou ele ao g1 RN.>

Há uma semana, pelas redes sociais, Juliana se pronunciou: "É um momento muito delicado e eu preciso focar na minha recuperação. Obrigada a todas as minhas amigas que estão sendo minha rede de apoio no momento".>

O crime

O crime foi no dia 26 de julho. As imagens gravadas pela câmera de segurança, que repercutiram nacionalmente, mostram a mulher falando e gesticulando com as mãos dentro do elevador. Na sequência, ela é agredida por Igor. >