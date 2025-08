'CHEGOU AO INFERNO'

Atleta que deu 60 socos na namorada diz ter sido agredido, algemado e nu, em cela de presídio

Ele alega ter sido ainda exposto ao uso de spray de pimenta por parte dos agentes.

3 de agosto de 2025

O ex-atleta de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, detido após agredir a namorada com mais de 60 socos dentro do elevador de um condomínio em Natal, relatou ter sido vítima de agressões por parte de agentes penitenciários na Cadeia Pública de Ceará-Mirim. Ele foi levado para a unidade na sexta-feira (1º), após solicitar o direito a uma cela especial. >

Na noite do mesmo dia, ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão da Zona Norte de Natal, onde formalizou a denúncia.>

Segundo o depoimento, ao chegar na Cadeia Pública Dinorá Simas, em Ceará-Mirim, Igor diz ter sido mantido nu, algemado e isolado em uma cela, onde teria sido espancado com socos, chutes, cotoveladas e ainda exposto ao uso de spray de pimenta por parte dos agentes.>

Ainda segundo depoimento, os agentes teriam dito a Igor que ele havia 'chegado no inferno' e o aconselharam a se matar.>

A Secretaria da Administração Penitenciária (Seap) afirmou que adotou medidas imediatas ao tomar conhecimento das agressões "supostamente praticadas por policiais penais de plantão".>

“A Coordenadoria da Administração Penitenciária e a Ouvidoria do Sistema Penitenciário se deslocaram para unidade prisional com o objetivo de averiguar os fatos e acompanhar o interno para registro de ocorrência na Delegacia de Plantão da Polícia Civil e exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia", declarou a Seap em nota.>

Agressões>

As agressões desferidas pelo ex-jogador aconteceram no elevador de um condomínio na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A cena foi filmada pela câmera de segurança do local.>

Nas imagens, os dois aparecem discutindo e, quando a porta fecha, Igor começa a esmurrar a namorada. Foram dezenas de socos. A vítima ficou desacordada e com o rosto deformado e ensanguentado.>

Um funcionário do condomínio viu o ataque pelas câmeras e chamou a Polícia Militar (PM). Assim que o elevador chegou ao térreo, moradores ajudaram a deter o suspeito até que agentes da PM o prenderam em flagrante.>