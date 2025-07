COVARDIA

Mulher agredida com dezenas de socos por ex-jogador de basquete se pronuncia

Juliana dos Santos, 35, foi brutalmente agredida por Igor Eduardo Cabral em um elevador

Maysa Polcri

Publicado em 30 de julho de 2025 às 13:53

Vítima foi agredida com mais de 50 socos Crédito: Reprodução

Juliana dos Santos, de 35 anos, se pronunciou publicamente nas redes sociais pela primeira vez após ser vítima de uma agressão brutal cometida pelo seu ex-companheiro. O ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral agrediu a mulher com mais de 60 socos dentro de um elevador em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal (RN). Juliana precisará passar por uma cirurgia de reconstrução facial.>

"Estou com acesso ao meu perfil e agradeço toda a solidariedade e amor que todos estão me ofertando no momento", escreveu Juliana em seu perfil. Ela teve o rosto desfigurado com as agressões e recebeu apoio dos moradores do prédio após a agressão. Em outro trecho da publicação, a vítima agradeceu pelo apoio recebido: "É um momento muito delicado e eu preciso focar na minha recuperação. Obrigada a todas as minhas amigas que estão sendo minha rede de apoio no momento".>

O episódio aconteceu no último sábado (26). As imagens gravadas pela câmera de segurança, que repercutiram nacionalmente, mostram a mulher falando e gesticulando com as mãos dentro do elevador. Na sequência, ela é agredida pelo homem. Igor Eduardo Cabral foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Ele responderá por tentativa de feminicídio.>

Ex-jogador de basquete Igor Cabral é suspeito de agredir a namorada 1 de 6

A advogada Caroline Mafra, que representa Juliana, confirmou que a vítima precisará passar por cirurgia. “Foram múltiplas fraturas no rosto, sem falar, claro, nas marcas psicológicas que ficam depois de uma situação tão violenta como essa”, afirmou ao G1.>