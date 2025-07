ADEUS PREENCHIMENTOS

Reversão de procedimentos estéticos ganha força: entenda o que está por trás desse comportamento

Movimento sugere uma mudança nos padrões e na forma como o corpo é percebido

O número de remoções de próteses mamárias mais que dobraram entre 2019 e 2023 no Brasil, saltando de 19.355 procedimentos para 41.314, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Já no Reino Unido, a Associação Britânica de Cirurgiões Plásticos Estéticos mostra que houve uma queda de 27% na procura por preenchimentos faciais em 2023 em relação ao ano anterior. Nos Estados Unidos, houve uma redução de 14% nas aplicações de preenchimentos em 2022 comparado a 2021. >

Os números confirmam que, após a onda de preenchimentos faciais e outras mudanças em diferentes partes do corpo, tem crescido a busca por reverter procedimentos estéticos que já foram considerados sinônimo de beleza. Impulsionado por celebridades e influenciadores, o movimento sugere uma mudança nos padrões e na forma como o corpo é percebido. A onda do momento é uma busca pelo retorno ao natural.>

Embora não existam dados oficiais sobre reversão de procedimentos estéticos no Brasil, especialistas relatam um aumento expressivo na procura por esse tipo de intervenção. Segundo o dermatologista Daniel Coimbra, coordenador do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o crescimento se concentra especialmente em casos de preenchimentos aplicados de forma inadequada — algo comum na onda de procedimentos que prometem a “harmonização facial”. >

“Muitas vezes, ela é realizada sem critérios técnicos, com produtos de baixa qualidade ou por profissionais não qualificados, o que traz riscos à saúde e à autoestima dos pacientes”, resume Coimbra. Segundo o dermatologista da SBD, os procedimentos mais frequentemente revertidos envolvem preenchedores de ácido hialurônico, principalmente quando aplicados em excesso, em regiões anatômicas inadequadas ou com a promessa de transformar traços faciais. Os preenchimentos em lábios, olheiras e mandíbula estão entre os que mais motivam a busca por hialuronidase, enzima usada para dissolver o ácido hialurônico.>

Uma das principais razões para a reversão dos procedimentos é a sensação de que a harmonização facial acaba, paradoxalmente, deixando o rosto menos natural. De acordo com o cirurgião plástico Murillo Fraga, do Einstein Hospital Israelita, o principal grupo que procura esse tipo de correção tem entre 40 e 55 anos. “A realização de procedimentos não cirúrgicos em série acaba por deixar o rosto mais artificial. Esses pacientes não se enxergam mais”, relata Fraga.>

Fatores psicológicos e de identidade também podem estar por trás da decisão de reverter procedimentos estéticos — especialmente quando a nova aparência deixa de corresponder à autoimagem da pessoa. “Em casos em que o indivíduo somente se arrependeu, acredito que ele possa simplesmente não ter se reconhecido com a mudança pós-intervenção e deseje voltar ao que era”, analisa a psicóloga clínica Rogéria Taragano, coordenadora do Atendimento Ambulatorial em Anorexia Nervosa, do serviço de psicologia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (IPq-HCFMUSP).>