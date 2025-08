CRIME

PRF flagra 600 filhotes de jabutis dentro de malas em ônibus interestadual

Animais seriam revendidos por passageiro que saiu de Feira de Santana

Um homem foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando seis centenas de filhotes de jabutis, na tarde desta quinta-feira (31), em um ônibus interestadual. Os animais eram levados para a Baixada Fluminense dentro de malas no bagageiro do veículo. O caso aconteceu na BR-116, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. >