NOVA ERA

Mudança histórica: Sapucaí não terá mais carro de som a partir de 2026

Número de ensaios também vai diminuir, segundo a Liesa

Larissa Almeida

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 16:10

Desfile da Beija-Flor de Nilópolis na Sapucaí Crédito: Mauro PIMENTEL / AFP

O Carnaval do Rio de Janeiro vai passar por mudanças importantes em 2026. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Gabriel David, anunciou o fim do tradicional carro de som nos desfiles do Grupo Especial. A informação foi revelada durante entrevista ao podcast SambaPod, na última quinta-feira (31). >

A decisão faz parte de uma ampla reformulação no sistema de som da Marquês de Sapucaí. Segundo Gabriel, a nova estrutura foi testada recentemente e promete modernizar a experiência sonora para o público e para os desfilantes. “Tudo que vocês vão ver de som no próximo carnaval é novo. Absolutamente tudo. Das caixas de som, à forma com que elas são conectadas, a mesa”, explicou. >

Com a mudança, os intérpretes passarão a usar fones de ouvido – como ocorre em grandes shows – o que dispensará a presença do carro de som na pista. “Não tem mais carro de som. Por uma questão tecnológico-operacional, todo mundo com fone, como é num show de palco normal. É dali que todos os artistas vão ter o retorno”, afirmou. >

O equipamento vinha sendo subutilizado pelas escolas, segundo o presidente da Liesa. “Era só um custo, não tinha nenhum efeito operacional. A maioria dos cantores nem usava”, justificou Gabriel. >

Além da novidade tecnológica, o calendário dos ensaios técnicos também será reformulado. A partir do próximo ano, as escolas terão apenas dois fins de semana para ensaios oficiais na Sapucaí, com estrutura completa de luz e som. As demais preparações devem ocorrer em dezembro e janeiro nas quadras ou nas ruas. >

“A ideia é otimizar o calendário e preservar os desfilantes. Em vez de fazer um ensaio por final de semana, a gente vai concentrar e dar mais liberdade para as escolas se organizarem antes”, explicou. >