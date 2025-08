SANTA CATARINA

Cobra de dois metros ‘tira cochilo’ em berço de bebê

Bebê não estava no berço e ninguém ficou ferido

Uma cobra foi encontrada dentro do berço de um bebê em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, na manhã da última quarta-feira (30). No momento do susto, a criança não estava no local. O animal, uma caninana (Spilotes pullatus), foi resgatado em segurança pelo biólogo Gilberto Ademar Duwe. >